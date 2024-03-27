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В НАТО не готовы к отправке войск на Украину, заявила премьер Латвии

В НАТО не готовы к отправке войск на Украину, заявила премьер Латвии - 27.03.2024, ПРАЙМ

В НАТО не готовы к отправке войск на Украину, заявила премьер Латвии

В НАТО оказались не готовы к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T18:59+0300

2024-03-27T18:59+0300

2024-03-27T19:00+0300

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В НАТО оказались не готовы к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", — сказала Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Кроме того, она подчеркнула, что сама Украина не просила страны НАТО отправлять войска, добавив, что не нужно концентрироваться на том, чего Киев не просит. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240325/sijarto-846683748.html

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украина, нато, отправка, военные