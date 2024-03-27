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Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него

Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него - 27.03.2024, ПРАЙМ

Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него

Стратегический нефтяной резерв США находится на 30-летнем минимуме: чтобы удержать цены на топливо, администрация направляла запасы на внутренний рынок. Теперь... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:46+0300

2024-03-27T10:46+0300

2024-03-27T10:50+0300

энергетика

стратегический нефтяной резерв

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джо байден

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Стратегический нефтяной резерв США находится на 30-летнем минимуме: чтобы удержать цены на топливо, администрация направляла запасы на внутренний рынок. Теперь отсутствие 40% резервов надо компенсировать. Байден должен успеть сделать это до выборов, но поезд ушел: время упущено, а хорошие цены в прошлом, пишет обозреватель РИА Новости.Еще в конце 2021 года в стратегическом нефтяном резерве Штатов в Луизиане и Техасе было накоплено 600 миллионов баррелей. Теперь там всего 362 миллиона баррелей, подсчитали в Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA). Остальное ушло на стабилизацию рынка топлива в период очередного скачка цен. Помогло плохо, зато состояние кубышки теперь критическое, подсчитали в ассоциации.Минэнерго США обещает пополнить запасы, как только котировки станут выгодными. Однако в USOGA предупреждают, что не все так просто: в США в основном добывают легкую малосернистую нефть, а восполнять придется, в том числе, недостачу тяжелых сортов. Значит, не обойтись без импорта.Кроме того, нефть дорожает: на фоне прогнозов дефицита стоимость Brent преодолела 87 долларов за баррель, а американской WTI достигла 82. Ждать снижения не стоит, констатируют в МЭА – страны ОПЕК+ продолжают сокращать добычу, а спрос будет расти. В том числе, из-за того, что танкерам вместо прохода через Суэцкий канал теперь приходится огибать Африку.В интервью РИА Новости аналитик Total Research Ярослав Островский высказал мнение, что на фоне снижения добычи странами ОПЕК и Россией и статданных, свидетельствующих об успешном восстановлении китайской экономики стоимость Brent к лету может составить 90-95 долларов за баррель. Приемлемая же цена, по оценкам администрации Байдена, должна находиться на уровне 70 долларов за баррель – тогда можно будет заполнять резервуары.Но такие котировки на рынке не просматриваются по совокупности факторов. Более того, резкое пополнение американцами резервов может дополнительно подтолкнуть цены вверх. В этой ситуации процесс рискует растянуться на несколько лет, а времени у Байдена – только для ноября. То, что президент разбазарил национальный нефтяной запас, избиратели непременно припомнят ему на выборах, делает вывод автор статьи.

https://1prime.ru/20240323/birzha-846541557.html

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стратегический нефтяной резерв, мировой нефтяной рынок, нефтяные танкеры, нефтяной рынок, джо байден