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Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него
Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него - 27.03.2024, ПРАЙМ
Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него
Стратегический нефтяной резерв США находится на 30-летнем минимуме: чтобы удержать цены на топливо, администрация направляла запасы на внутренний рынок. Теперь... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:46+0300
2024-03-27T10:50+0300
энергетика
стратегический нефтяной резерв
мировой нефтяной рынок
нефтяные танкеры
нефтяной рынок
джо байден
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Стратегический нефтяной резерв США находится на 30-летнем минимуме: чтобы удержать цены на топливо, администрация направляла запасы на внутренний рынок. Теперь отсутствие 40% резервов надо компенсировать. Байден должен успеть сделать это до выборов, но поезд ушел: время упущено, а хорошие цены в прошлом, пишет обозреватель РИА Новости.Еще в конце 2021 года в стратегическом нефтяном резерве Штатов в Луизиане и Техасе было накоплено 600 миллионов баррелей. Теперь там всего 362 миллиона баррелей, подсчитали в Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA). Остальное ушло на стабилизацию рынка топлива в период очередного скачка цен. Помогло плохо, зато состояние кубышки теперь критическое, подсчитали в ассоциации.Минэнерго США обещает пополнить запасы, как только котировки станут выгодными. Однако в USOGA предупреждают, что не все так просто: в США в основном добывают легкую малосернистую нефть, а восполнять придется, в том числе, недостачу тяжелых сортов. Значит, не обойтись без импорта.Кроме того, нефть дорожает: на фоне прогнозов дефицита стоимость Brent преодолела 87 долларов за баррель, а американской WTI достигла 82. Ждать снижения не стоит, констатируют в МЭА – страны ОПЕК+ продолжают сокращать добычу, а спрос будет расти. В том числе, из-за того, что танкерам вместо прохода через Суэцкий канал теперь приходится огибать Африку.В интервью РИА Новости аналитик Total Research Ярослав Островский высказал мнение, что на фоне снижения добычи странами ОПЕК и Россией и статданных, свидетельствующих об успешном восстановлении китайской экономики стоимость Brent к лету может составить 90-95 долларов за баррель. Приемлемая же цена, по оценкам администрации Байдена, должна находиться на уровне 70 долларов за баррель – тогда можно будет заполнять резервуары.Но такие котировки на рынке не просматриваются по совокупности факторов. Более того, резкое пополнение американцами резервов может дополнительно подтолкнуть цены вверх. В этой ситуации процесс рискует растянуться на несколько лет, а времени у Байдена – только для ноября. То, что президент разбазарил национальный нефтяной запас, избиратели непременно припомнят ему на выборах, делает вывод автор статьи.
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стратегический нефтяной резерв, мировой нефтяной рынок, нефтяные танкеры, нефтяной рынок, джо байден
Энергетика, стратегический нефтяной резерв, мировой нефтяной рынок, нефтяные танкеры, нефтяной рынок, Джо Байден
10:46 27.03.2024 (обновлено: 10:50 27.03.2024)
 
Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него

РИА Новости: Байден потратил нефтяной резерв США и забыл про него

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Стратегический нефтяной резерв США находится на 30-летнем минимуме: чтобы удержать цены на топливо, администрация направляла запасы на внутренний рынок. Теперь отсутствие 40% резервов надо компенсировать. Байден должен успеть сделать это до выборов, но поезд ушел: время упущено, а хорошие цены в прошлом, пишет обозреватель РИА Новости.
Еще в конце 2021 года в стратегическом нефтяном резерве Штатов в Луизиане и Техасе было накоплено 600 миллионов баррелей. Теперь там всего 362 миллиона баррелей, подсчитали в Ассоциации нефтегазовой промышленности (USOGA). Остальное ушло на стабилизацию рынка топлива в период очередного скачка цен. Помогло плохо, зато состояние кубышки теперь критическое, подсчитали в ассоциации.
Минэнерго США обещает пополнить запасы, как только котировки станут выгодными. Однако в USOGA предупреждают, что не все так просто: в США в основном добывают легкую малосернистую нефть, а восполнять придется, в том числе, недостачу тяжелых сортов. Значит, не обойтись без импорта.
Кроме того, нефть дорожает: на фоне прогнозов дефицита стоимость Brent преодолела 87 долларов за баррель, а американской WTI достигла 82. Ждать снижения не стоит, констатируют в МЭА – страны ОПЕК+ продолжают сокращать добычу, а спрос будет расти. В том числе, из-за того, что танкерам вместо прохода через Суэцкий канал теперь приходится огибать Африку.
Другой способ заработать. Арабский нефтяной гигант снова рвется на биржу
23 марта, 14:14
В интервью РИА Новости аналитик Total Research Ярослав Островский высказал мнение, что на фоне снижения добычи странами ОПЕК и Россией и статданных, свидетельствующих об успешном восстановлении китайской экономики стоимость Brent к лету может составить 90-95 долларов за баррель. Приемлемая же цена, по оценкам администрации Байдена, должна находиться на уровне 70 долларов за баррель – тогда можно будет заполнять резервуары.
Но такие котировки на рынке не просматриваются по совокупности факторов. Более того, резкое пополнение американцами резервов может дополнительно подтолкнуть цены вверх. В этой ситуации процесс рискует растянуться на несколько лет, а времени у Байдена – только для ноября. То, что президент разбазарил национальный нефтяной запас, избиратели непременно припомнят ему на выборах, делает вывод автор статьи.
 
Энергетикастратегический нефтяной резервмировой нефтяной рынокнефтяные танкерынефтяной рынокДжо Байден
 
 
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