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Госдеп США признал зависимость страны от ядерного топлива из России - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Госдеп США признал зависимость страны от ядерного топлива из России
Госдеп США признал зависимость страны от ядерного топлива из России - 27.03.2024, ПРАЙМ
Госдеп США признал зависимость страны от ядерного топлива из России
США остро зависят от российского урана в качестве топлива для своих ядерных реакторов, говорится в докладе совета госдепа по вопросам нацбезопасности. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T23:04+0300
2024-03-27T23:04+0300
энергетика
сша
ядерное топливо
уран
производство урана
поставки урана
обогащение урана
россия
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. США остро зависят от российского урана в качестве топлива для своих ядерных реакторов, говорится в докладе совета госдепа по вопросам нацбезопасности. "США чрезмерно зависят от российского урана в качестве топлива для ядерных реакторов, и чрезмерно зависят от КНР в вопросе ключевых минералов", — говорится в опубликованном докладе. Там же утверждается, что США не являются доминирующей страной в сфере поставок ядерных технологий, ведущим игроком на рынке реакторов и ядерного топлива стала Россия. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times. Американские эксперты не раз указывали, что отказ от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, отмечая при этом, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU без гарантий достаточных объемов заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
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сша, ядерное топливо, уран, производство урана, поставки урана, обогащение урана, россия
Энергетика, США, ядерное топливо, уран, производство урана, поставки урана, обогащение урана, РОССИЯ
23:04 27.03.2024
 
Госдеп США признал зависимость страны от ядерного топлива из России

Госдеп: США остро зависят от урана из РФ как топлива для ядерных реакторов

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. США остро зависят от российского урана в качестве топлива для своих ядерных реакторов, говорится в докладе совета госдепа по вопросам нацбезопасности.
"США чрезмерно зависят от российского урана в качестве топлива для ядерных реакторов, и чрезмерно зависят от КНР в вопросе ключевых минералов", — говорится в опубликованном докладе.
Там же утверждается, что США не являются доминирующей страной в сфере поставок ядерных технологий, ведущим игроком на рынке реакторов и ядерного топлива стала Россия.
В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий.
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Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
США ожидают, что запрет на импорт обогащенного урана из РФ будет введен в действие в 2024 году, писала в феврале газета Financial Times.
Американские эксперты не раз указывали, что отказ от импорта обогащенного урана из России может сильно ударить по планам США создать свои перспективные реакторы, отмечая при этом, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU без гарантий достаточных объемов заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
 
ЭнергетикаСШАядерное топливоуранпроизводство уранапоставки уранаобогащение уранаРОССИЯ
 
 
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