https://1prime.ru/20240327/taurus--846786594.html

"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором

"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором - 27.03.2024, ПРАЙМ

"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором

Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:53+0300

2024-03-27T16:53+0300

2024-03-27T17:01+0300

спецоперация на украине

вооруженный конфликт

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военная помощь украине

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится время – пока не все политики готовы примириться с мыслью о том, что немецкая ракета может ударить по Москве.По мнению эксперта, Германия по-прежнему на втором месте по объемам оказания поддержки Киеву после США. Однако общественное одобрение этой помощи постоянно падает. Все больше голосов раздается в пользу того, что конфликт следует закончить, договорившись с Россией. Налицо определенная усталость от конфликта и постоянного оказания помощи.Объясняя промедление с поставками Taurus Киеву, Каим считает, что канцлер Олаф Шольц не одинок в своих опасениях, что Германия окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. Кроме того, для обеспечения работы этих ракет придется отправить на Украину немецких специалистов. А это уже может считаться участием в конфликте.Налицо и разлад в немецких правящих кругах. Нередко на заседаниях Бундестага представители Социал-демократической партии и Зеленых буквально кричали друг на друга. А ведь обе они входят в правящую коалицию. Очевидно, некоторые политики боятся, что немецкая ракета может ударить по Москве – ведь страна уже применяла оружие против России в ходе Второй мировой войны. Память об этих исторических событиях заставляет быть максимально сдержанными, полагает Каим.По его словам, главный фактор, который определит политику Германию и других стран ЕС по отношению к России, связан с предстоящими в ноябре президентскими выборами в Соединенных штатах. Если власть вернется к Дональду Трампу, изменится не только немецкая, но и европейская помощь. В этом случае уже после ноября, либо в январе следующего года европейские власти и общественность могут заявить: мы ничем не сможем больше помочь Украине, ведь сами США отказываются от этой миссии, заключил эксперт.Полностью текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240320/rakety-846530145.html

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вооруженный конфликт, taurus, германия, ракеты, помощь украине, военная помощь украине