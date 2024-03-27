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"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором
Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:53+0300
2024-03-27T16:53+0300
2024-03-27T17:01+0300
спецоперация на украине
вооруженный конфликт
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помощь украине
военная помощь украине
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится время – пока не все политики готовы примириться с мыслью о том, что немецкая ракета может ударить по Москве.По мнению эксперта, Германия по-прежнему на втором месте по объемам оказания поддержки Киеву после США. Однако общественное одобрение этой помощи постоянно падает. Все больше голосов раздается в пользу того, что конфликт следует закончить, договорившись с Россией. Налицо определенная усталость от конфликта и постоянного оказания помощи.Объясняя промедление с поставками Taurus Киеву, Каим считает, что канцлер Олаф Шольц не одинок в своих опасениях, что Германия окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. Кроме того, для обеспечения работы этих ракет придется отправить на Украину немецких специалистов. А это уже может считаться участием в конфликте.Налицо и разлад в немецких правящих кругах. Нередко на заседаниях Бундестага представители Социал-демократической партии и Зеленых буквально кричали друг на друга. А ведь обе они входят в правящую коалицию. Очевидно, некоторые политики боятся, что немецкая ракета может ударить по Москве – ведь страна уже применяла оружие против России в ходе Второй мировой войны. Память об этих исторических событиях заставляет быть максимально сдержанными, полагает Каим.По его словам, главный фактор, который определит политику Германию и других стран ЕС по отношению к России, связан с предстоящими в ноябре президентскими выборами в Соединенных штатах. Если власть вернется к Дональду Трампу, изменится не только немецкая, но и европейская помощь. В этом случае уже после ноября, либо в январе следующего года европейские власти и общественность могут заявить: мы ничем не сможем больше помочь Украине, ведь сами США отказываются от этой миссии, заключил эксперт.Полностью текст читайте на ИноСМИ
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вооруженный конфликт, taurus, германия, ракеты, помощь украине, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, вооруженный конфликт, TAURUS, ГЕРМАНИЯ, ракеты, помощь Украине, военная помощь Украине
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором
iROZHLAS: поставки Украине Taurus могут расколоть Германию, считает немецкий эксперт
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ.
Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS
немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится время – пока не все политики готовы примириться с мыслью о том, что немецкая ракета может ударить по Москве.
По мнению эксперта, Германия по-прежнему на втором месте по объемам оказания поддержки Киеву после США. Однако общественное одобрение этой помощи постоянно падает. Все больше голосов раздается в пользу того, что конфликт следует закончить, договорившись с Россией. Налицо определенная усталость от конфликта и постоянного оказания помощи.
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Объясняя промедление с поставками Taurus Киеву, Каим считает, что канцлер Олаф Шольц не одинок в своих опасениях, что Германия окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. Кроме того, для обеспечения работы этих ракет придется отправить на Украину немецких специалистов. А это уже может считаться участием в конфликте.
Налицо и разлад в немецких правящих кругах. Нередко на заседаниях Бундестага представители Социал-демократической партии и Зеленых буквально кричали друг на друга. А ведь обе они входят в правящую коалицию. Очевидно, некоторые политики боятся, что немецкая ракета может ударить по Москве – ведь страна уже применяла оружие против России в ходе Второй мировой войны. Память об этих исторических событиях заставляет быть максимально сдержанными, полагает Каим.
По его словам, главный фактор, который определит политику Германию и других стран ЕС по отношению к России, связан с предстоящими в ноябре президентскими выборами в Соединенных штатах. Если власть вернется к Дональду Трампу, изменится не только немецкая, но и европейская помощь. В этом случае уже после ноября, либо в январе следующего года европейские власти и общественность могут заявить: мы ничем не сможем больше помочь Украине, ведь сами США отказываются от этой миссии, заключил эксперт.
Полностью текст читайте на ИноСМИ