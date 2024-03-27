Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240327/taurus--846786594.html
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором
Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:53+0300
2024-03-27T17:01+0300
спецоперация на украине
вооруженный конфликт
taurus
германия
ракеты
помощь украине
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846025129_0:85:1024:661_1920x0_80_0_0_4bd118a03e1fbd95ca365929f0e2aa98.jpg
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится время – пока не все политики готовы примириться с мыслью о том, что немецкая ракета может ударить по Москве.По мнению эксперта, Германия по-прежнему на втором месте по объемам оказания поддержки Киеву после США. Однако общественное одобрение этой помощи постоянно падает. Все больше голосов раздается в пользу того, что конфликт следует закончить, договорившись с Россией. Налицо определенная усталость от конфликта и постоянного оказания помощи.Объясняя промедление с поставками Taurus Киеву, Каим считает, что канцлер Олаф Шольц не одинок в своих опасениях, что Германия окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. Кроме того, для обеспечения работы этих ракет придется отправить на Украину немецких специалистов. А это уже может считаться участием в конфликте.Налицо и разлад в немецких правящих кругах. Нередко на заседаниях Бундестага представители Социал-демократической партии и Зеленых буквально кричали друг на друга. А ведь обе они входят в правящую коалицию. Очевидно, некоторые политики боятся, что немецкая ракета может ударить по Москве – ведь страна уже применяла оружие против России в ходе Второй мировой войны. Память об этих исторических событиях заставляет быть максимально сдержанными, полагает Каим.По его словам, главный фактор, который определит политику Германию и других стран ЕС по отношению к России, связан с предстоящими в ноябре президентскими выборами в Соединенных штатах. Если власть вернется к Дональду Трампу, изменится не только немецкая, но и европейская помощь. В этом случае уже после ноября, либо в январе следующего года европейские власти и общественность могут заявить: мы ничем не сможем больше помочь Украине, ведь сами США отказываются от этой миссии, заключил эксперт.Полностью текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240320/rakety-846530145.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846025129_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_dbe35d95527f3b2f0e075cc82ee271fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вооруженный конфликт, taurus, германия, ракеты, помощь украине, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, вооруженный конфликт, TAURUS, ГЕРМАНИЯ, ракеты, помощь Украине, военная помощь Украине
16:53 27.03.2024 (обновлено: 17:01 27.03.2024)
 
"Удар по Москве немыслим". Taurus поставили Германию перед опасным выбором

iROZHLAS: поставки Украине Taurus могут расколоть Германию, считает немецкий эксперт

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaTaurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Германия с большой долей вероятности поставит Украине ракеты Taurus, заявил в интервью чешской iROZHLAS немецкий эксперт Маркус Каим. Но для этого понадобится время – пока не все политики готовы примириться с мыслью о том, что немецкая ракета может ударить по Москве.
По мнению эксперта, Германия по-прежнему на втором месте по объемам оказания поддержки Киеву после США. Однако общественное одобрение этой помощи постоянно падает. Все больше голосов раздается в пользу того, что конфликт следует закончить, договорившись с Россией. Налицо определенная усталость от конфликта и постоянного оказания помощи.
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России
20 марта, 22:29
Объясняя промедление с поставками Taurus Киеву, Каим считает, что канцлер Олаф Шольц не одинок в своих опасениях, что Германия окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. Кроме того, для обеспечения работы этих ракет придется отправить на Украину немецких специалистов. А это уже может считаться участием в конфликте.
Налицо и разлад в немецких правящих кругах. Нередко на заседаниях Бундестага представители Социал-демократической партии и Зеленых буквально кричали друг на друга. А ведь обе они входят в правящую коалицию. Очевидно, некоторые политики боятся, что немецкая ракета может ударить по Москве – ведь страна уже применяла оружие против России в ходе Второй мировой войны. Память об этих исторических событиях заставляет быть максимально сдержанными, полагает Каим.
По его словам, главный фактор, который определит политику Германию и других стран ЕС по отношению к России, связан с предстоящими в ноябре президентскими выборами в Соединенных штатах. Если власть вернется к Дональду Трампу, изменится не только немецкая, но и европейская помощь. В этом случае уже после ноября, либо в январе следующего года европейские власти и общественность могут заявить: мы ничем не сможем больше помочь Украине, ведь сами США отказываются от этой миссии, заключил эксперт.
Полностью текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на Украиневооруженный конфликтTAURUSГЕРМАНИЯракетыпомощь Украиневоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала