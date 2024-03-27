https://1prime.ru/20240327/ukraina-846740640.html
Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи
Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи - 27.03.2024, ПРАЙМ
Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи
Киев не получает поддержку от союзников в том масштабе, на который надеялся. Вдобавок ему самому придется "взвести курок мобилизации" в преддверии нового... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:31+0300
2024-03-27T11:31+0300
2024-03-27T11:31+0300
спецоперация на украине
украина
сша
поддержка украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Киев не получает поддержку от союзников в том масштабе, на который надеялся. Вдобавок ему самому придется "взвести курок мобилизации" в преддверии нового наступления России. Ни о каком "контрнаступе" речь больше не идет – только оборона, пишет Politico.В настоящее время Украина вступает в один из опаснейших периодов своей истории. Еще в начале конфликта с Россией президент Владимир Зеленский пафосно отказался от предложения об эвакуации, заявив, что ему "нужны боеприпасы, а не такси". Тогда добровольцы выстраивались в очередь в военкоматы, а их соотечественники рыли траншеи и возводили укрепления. Запад быстро передавал вооружение, с помощью которого страна могла обороняться.Теперь все изменилось. Запад мешкает, оружие, которое все-таки доходит до Украины, приходит со значительным опозданием, обучение пилотов для работы на F-16 затягивается, а пакет помощи от США на 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе.Украинские власти тревожатся: реальные действия западных партнеров вовсе не соответствуют их риторике. Жизнь на Западе постепенно возвращается в нормальное русло, чего нельзя сказать об Украине. Пока в Киеве не теряют надежды. Но осознают – если так продолжится, перспективы вырисовываются страшные.На минувшей неделе министр обороны США на военной базе НАТО в немецком Рамштайне поклялся, что Америка и остальные союзники не подведут Украину. Однако буквально за несколько дней до этого в конгрессе предложили помочь Киеву в кредит или по ленд-лизу. Этот поворот потряс Украину. В Киеве понимают – не хватает не только оружия и боеприпасов, но и идей, и патриотизма. Фронт пожирает солдат, и удовлетворить его аппетиты становится невозможно – закон о мобилизации пока так и не подписан.Таким образом, для Москвы открывается окно возможностей, а украинским силам придется готовиться к худшему, подытожил автор публикации.
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украина, сша, поддержка украины, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, поддержка Украины, Владимир Зеленский
Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи
Politico: обещания Запада о поддержке не выполнены, но Киев отчаянно надеется
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ.
Киев не получает поддержку от союзников в том масштабе, на который надеялся. Вдобавок ему самому придется "взвести курок мобилизации" в преддверии нового наступления России. Ни о каком "контрнаступе" речь больше не идет – только оборона, пишет Politico
.
В настоящее время Украина вступает в один из опаснейших периодов своей истории. Еще в начале конфликта с Россией президент Владимир Зеленский пафосно отказался от предложения об эвакуации, заявив, что ему "нужны боеприпасы, а не такси". Тогда добровольцы выстраивались в очередь в военкоматы, а их соотечественники рыли траншеи и возводили укрепления. Запад быстро передавал вооружение, с помощью которого страна могла обороняться.
Теперь все изменилось. Запад мешкает, оружие, которое все-таки доходит до Украины, приходит со значительным опозданием, обучение пилотов для работы на F-16 затягивается, а пакет помощи от США на 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе.
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Украинские власти тревожатся: реальные действия западных партнеров вовсе не соответствуют их риторике. Жизнь на Западе постепенно возвращается в нормальное русло, чего нельзя сказать об Украине. Пока в Киеве не теряют надежды. Но осознают – если так продолжится, перспективы вырисовываются страшные.
На минувшей неделе министр обороны США на военной базе НАТО в немецком Рамштайне поклялся, что Америка и остальные союзники не подведут Украину. Однако буквально за несколько дней до этого в конгрессе предложили помочь Киеву в кредит или по ленд-лизу. Этот поворот потряс Украину. В Киеве понимают – не хватает не только оружия и боеприпасов, но и идей, и патриотизма. Фронт пожирает солдат, и удовлетворить его аппетиты становится невозможно – закон о мобилизации пока так и не подписан.
Таким образом, для Москвы открывается окно возможностей, а украинским силам придется готовиться к худшему, подытожил автор публикации.