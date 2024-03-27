https://1prime.ru/20240327/ukraina-846740640.html

Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи

Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи - 27.03.2024, ПРАЙМ

Зеленскому предлагают эвакуацию. Он отказался, но дела плохи

Киев не получает поддержку от союзников в том масштабе, на который надеялся. Вдобавок ему самому придется "взвести курок мобилизации" в преддверии нового... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:31+0300

2024-03-27T11:31+0300

2024-03-27T11:31+0300

спецоперация на украине

украина

сша

поддержка украины

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Киев не получает поддержку от союзников в том масштабе, на который надеялся. Вдобавок ему самому придется "взвести курок мобилизации" в преддверии нового наступления России. Ни о каком "контрнаступе" речь больше не идет – только оборона, пишет Politico.В настоящее время Украина вступает в один из опаснейших периодов своей истории. Еще в начале конфликта с Россией президент Владимир Зеленский пафосно отказался от предложения об эвакуации, заявив, что ему "нужны боеприпасы, а не такси". Тогда добровольцы выстраивались в очередь в военкоматы, а их соотечественники рыли траншеи и возводили укрепления. Запад быстро передавал вооружение, с помощью которого страна могла обороняться.Теперь все изменилось. Запад мешкает, оружие, которое все-таки доходит до Украины, приходит со значительным опозданием, обучение пилотов для работы на F-16 затягивается, а пакет помощи от США на 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе.Украинские власти тревожатся: реальные действия западных партнеров вовсе не соответствуют их риторике. Жизнь на Западе постепенно возвращается в нормальное русло, чего нельзя сказать об Украине. Пока в Киеве не теряют надежды. Но осознают – если так продолжится, перспективы вырисовываются страшные.На минувшей неделе министр обороны США на военной базе НАТО в немецком Рамштайне поклялся, что Америка и остальные союзники не подведут Украину. Однако буквально за несколько дней до этого в конгрессе предложили помочь Киеву в кредит или по ленд-лизу. Этот поворот потряс Украину. В Киеве понимают – не хватает не только оружия и боеприпасов, но и идей, и патриотизма. Фронт пожирает солдат, и удовлетворить его аппетиты становится невозможно – закон о мобилизации пока так и не подписан.Таким образом, для Москвы открывается окно возможностей, а украинским силам придется готовиться к худшему, подытожил автор публикации.

https://1prime.ru/20240327/most-846733149.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, поддержка украины, владимир зеленский