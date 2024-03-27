https://1prime.ru/20240327/ukraina-846795824.html
В Киеве высказались о блокировке Telegram
В Киеве высказались о блокировке Telegram - 27.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве высказались о блокировке Telegram
Киев не планирует блокировать Telegram, новый законопроект обговаривает методы контроля за содержимым социальных сетей, в том числе мессенджеров, заявил глава... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T20:53+0300
2024-03-27T20:53+0300
2024-03-27T20:53+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев не планирует блокировать Telegram, новый законопроект обговаривает методы контроля за содержимым социальных сетей, в том числе мессенджеров, заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. "Законопроект касается не только Telegram, он касается всех социальных сетей. Мы внедряем то, что в Европейском сообществе называется Digital service act, то есть система взаимодействия государства с цифровыми платформами: социальными медиа или платформы совместного информирования", — заявил Юрчишин в эфире украинского ТВ. Как заявил Юрчишин, каждая социальная сеть, имеющая значительное присутствие на Украине, должна будет выделить представителя, через которого будет проходить общение компании и украинских властей. Через взаимодействие властей и представителя планируется контролировать контент, публикуемый в сети, чтобы она "не превращалась в площадку для российской пропаганды" или противозаконного содержимого. Ранее группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. Также сообщалось об обсуждении вопроса запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру".
https://1prime.ru/20240323/telegram-846643798.html
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украина, telegram, соцсети, блокировка
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Telegram, соцсети, блокировка
В Киеве высказались о блокировке Telegram
Верховная Рада: Киев не планирует блокировать Telegram, а лишь контролировать его
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев не планирует блокировать Telegram, новый законопроект обговаривает методы контроля за содержимым социальных сетей, в том числе мессенджеров, заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
"Законопроект касается не только Telegram, он касается всех социальных сетей. Мы внедряем то, что в Европейском сообществе называется Digital service act, то есть система взаимодействия государства с цифровыми платформами: социальными медиа или платформы совместного информирования", — заявил Юрчишин в эфире украинского ТВ.
Как заявил Юрчишин, каждая социальная сеть, имеющая значительное присутствие на Украине, должна будет выделить представителя, через которого будет проходить общение компании и украинских властей. Через взаимодействие властей и представителя планируется контролировать контент, публикуемый в сети, чтобы она "не превращалась в площадку для российской пропаганды" или противозаконного содержимого.
В Испании суд распорядился заблокировать Telegram
Ранее группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. Также сообщалось об обсуждении вопроса запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне.
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру".