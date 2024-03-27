https://1prime.ru/20240327/ukraina-846795824.html

В Киеве высказались о блокировке Telegram

В Киеве высказались о блокировке Telegram - 27.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве высказались о блокировке Telegram

Киев не планирует блокировать Telegram, новый законопроект обговаривает методы контроля за содержимым социальных сетей, в том числе мессенджеров, заявил глава... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T20:53+0300

2024-03-27T20:53+0300

2024-03-27T20:53+0300

спецоперация на украине

украина

telegram

соцсети

блокировка

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев не планирует блокировать Telegram, новый законопроект обговаривает методы контроля за содержимым социальных сетей, в том числе мессенджеров, заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. "Законопроект касается не только Telegram, он касается всех социальных сетей. Мы внедряем то, что в Европейском сообществе называется Digital service act, то есть система взаимодействия государства с цифровыми платформами: социальными медиа или платформы совместного информирования", — заявил Юрчишин в эфире украинского ТВ. Как заявил Юрчишин, каждая социальная сеть, имеющая значительное присутствие на Украине, должна будет выделить представителя, через которого будет проходить общение компании и украинских властей. Через взаимодействие властей и представителя планируется контролировать контент, публикуемый в сети, чтобы она "не превращалась в площадку для российской пропаганды" или противозаконного содержимого. Ранее группа депутатов Верховной рады Украины зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны. Также сообщалось об обсуждении вопроса запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к гостайне. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру".

https://1prime.ru/20240323/telegram-846643798.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, telegram, соцсети, блокировка