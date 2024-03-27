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Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
Российская армия нанесла удары по местам сборки и хранения БПЛА Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T14:41+0300
2024-03-27T14:41+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по местам сборки и хранения БПЛА Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил, отметил он.По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 20 260 единиц военной автомобильной спецтехники, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, 1256 машин реактивных систем залпового огня, 15 614 танков и других боевых бронемашин, 489 зенитных ракетных комплексов, 17 352 беспилотника, 577 самолетов и 270 вертолетов ВСУ.Кроме того, были поражены объекты принятия решений Вооруженных сил Украины, объекты Службы безопасности Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса, а также места, где находились украинские боевики и иностранные наемники. Конашенков заключил, что все намеченные цели были поражены в результате нанесенных ударов.
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россия, всу, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, Новости
14:41 27.03.2024
 
Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении войсками мест сборки беспилотников ВСУ

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкПризыв в России
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по местам сборки и хранения БПЛА Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил, отметил он.
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 20 260 единиц военной автомобильной спецтехники, 8546 орудий полевой артиллерии и минометов, 1256 машин реактивных систем залпового огня, 15 614 танков и других боевых бронемашин, 489 зенитных ракетных комплексов, 17 352 беспилотника, 577 самолетов и 270 вертолетов ВСУ.
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Кроме того, были поражены объекты принятия решений Вооруженных сил Украины, объекты Службы безопасности Украины, а также предприятия военно-промышленного комплекса, а также места, где находились украинские боевики и иностранные наемники.
Конашенков заключил, что все намеченные цели были поражены в результате нанесенных ударов.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУНовости
 
 
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