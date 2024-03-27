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США не поощряют атаки украинских БПЛА по территории России, заявил Госдеп - 27.03.2024, ПРАЙМ
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США не поощряют атаки украинских БПЛА по территории России, заявил Госдеп
США не поощряют атаки украинских БПЛА по территории России, заявил Госдеп - 27.03.2024, ПРАЙМ
США не поощряют атаки украинских БПЛА по территории России, заявил Госдеп
Соединенные Штаты не поддерживают удары со стороны Украины по территории России. Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:52+0300
2024-03-27T17:52+0300
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не поддерживают удары со стороны Украины по территории России. Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт."США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга. В последние недели украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в террористических актах против российской энергетической инфраструктуры.Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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сша, россия, украина, новости
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
17:52 27.03.2024
 
США не поощряют атаки украинских БПЛА по территории России, заявил Госдеп

Госдеп: США не поощряют атаки украинских беспилотников по территории России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не поддерживают удары со стороны Украины по территории России. Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
"США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию", - сказал он в ходе брифинга.
В последние недели украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в террористических актах против российской энергетической инфраструктуры.
Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНАНовости
 
 
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