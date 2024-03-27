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"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами
"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами
"Яндекс Маркет" планирует начать выпускать одежду в среднем ценовом сегменте под собственными брендами, для этого были поданы заявки на регистрацию торговых... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:46+0300
2024-03-27T10:46+0300
россия
яндекс маркет
одежда
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" планирует начать выпускать одежду в среднем ценовом сегменте под собственными брендами, для этого были поданы заявки на регистрацию торговых марок Tame, Muted, Humanform, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс Маркет" действительно подал заявки на регистрацию торговых знаков Tame, Muted, Humanform. Компания планирует начать развивать направление собственных брендов одежды. За разработку моделей будут отвечать конструкторы и дизайнеры "Маркета", а сама одежда будет представлена в среднем ценовом сегменте", - рассказали в компании. Там отметили, что одежду планируется выпускать как для взрослых, так и для детей. При этом производство компания рассчитывает запустить на фабриках разных стран, в том числе в Китае, Узбекистане. В компании добавили, что согласно ее совместному исследованию с GfK Rus, одежда – самая популярная категория в онлайне в 2023 году. Запуск собственных fashion-брендов и привлечение сторонних продавцов на площадку – часть стратегии "Маркета" по развитию и расширению ассортимента. В феврале глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью агентству рассказала, что около 10 лет назад компания предпринимала попытки заниматься собственным производством одежды, но потом было решено изменить концепцию развития, а со временем потребность в собственной марке и вовсе исчезла. По ее словам, маркетплейс в целом не планирует заниматься развитием собственных торговых марок.
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россия, яндекс маркет, одежда
РОССИЯ, Яндекс Маркет, одежда
10:46 27.03.2024
 
"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами

"Яндекс Маркет" запустит выпуск одежды в среднем ценовом диапазоне под своими брендами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЯндекс Маркет
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" планирует начать выпускать одежду в среднем ценовом сегменте под собственными брендами, для этого были поданы заявки на регистрацию торговых марок Tame, Muted, Humanform, сообщили РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" действительно подал заявки на регистрацию торговых знаков Tame, Muted, Humanform. Компания планирует начать развивать направление собственных брендов одежды. За разработку моделей будут отвечать конструкторы и дизайнеры "Маркета", а сама одежда будет представлена в среднем ценовом сегменте", - рассказали в компании.
Там отметили, что одежду планируется выпускать как для взрослых, так и для детей. При этом производство компания рассчитывает запустить на фабриках разных стран, в том числе в Китае, Узбекистане.
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В компании добавили, что согласно ее совместному исследованию с GfK Rus, одежда – самая популярная категория в онлайне в 2023 году. Запуск собственных fashion-брендов и привлечение сторонних продавцов на площадку – часть стратегии "Маркета" по развитию и расширению ассортимента.
В феврале глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью агентству рассказала, что около 10 лет назад компания предпринимала попытки заниматься собственным производством одежды, но потом было решено изменить концепцию развития, а со временем потребность в собственной марке и вовсе исчезла. По ее словам, маркетплейс в целом не планирует заниматься развитием собственных торговых марок.
 
РОССИЯЯндекс Маркетодежда
 
 
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