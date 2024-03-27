https://1prime.ru/20240327/zelenskiy-846732998.html

"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского

"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского - 27.03.2024, ПРАЙМ

"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского

Запад мог запретить украинским политикам обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентских полномочий 20 мая, пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T07:13+0300

2024-03-27T07:13+0300

2024-03-27T07:13+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:125:2387:1468_1920x0_80_0_0_70b71ea3e2269c89bd0bb22b741ccfdc.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Запад мог запретить украинским политикам обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентских полномочий 20 мая, пишет "Страна.ua".По мнению киевского политолога Андрея Золотарева, эта тема несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда Россия "может усилить военное давление на Украину". "Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно", — отметил он.Как отметил эксперт, в сочетании с проблемами с поставками западного оружия, сложной экономической ситуацией это может стать для страны "слишком тяжелой ношей"."Нашим партнерам сейчас не нужны сложности. Особенно администрации Байдена, с головой ушедшей в предвыборную гонку. Пошла команда "отбой", - сказал Золотарев.Он допускает, что уход темы о нелегитимности может быть связан с развитием ситуации вокруг отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Если оппоненты Зеленского действительно видели в генерале эдакий "ледокол" для прокладывания пути для новой политической ситуации - выхода на широкую коалицию в Раде, выдвижения на передний план фигуры, которая виделась бы потенциальным сменщиком Зеленского и могла бы объединить вокруг себя оппозицию. Но, возможно, своим молчанием (или даже отказом подыгрывать) Залужный "убил" интригу", — объяснил эксперт.Политолог Руслан Бортник согласен, что на дискуссию мог "косо посмотреть Запад". "Напомню: ни одна западная страна не поддержала эту тему. Очевидно, там считают ее дестабилизирующей. Кроме того, слишком сложной стала ситуация на фронте", — отметил он.Как сообщил источник издания, позиция Запада сыграла свою роль в том, что тему про "нелегитимность" стали муссировать меньше, однако именно отставка Залужного поставила ее на паузу. "Это не означает, что тема полностью затухла. Противники Зеленского сейчас нуждаются в перегруппировке. В поиске нового лидера. Но в целом интрига продолжается. Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни ", — сказал собеседник.Ранее, 8 февраля, Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Вслед за Залужным своих должностей лишились еще несколько военачальников.

https://1prime.ru/20240326/problema-846728989.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский