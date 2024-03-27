Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240327/zelenskiy-846732998.html
"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского
"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского
Запад мог запретить украинским политикам обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентских полномочий 20 мая, пишет... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T07:13+0300
2024-03-27T07:13+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:125:2387:1468_1920x0_80_0_0_70b71ea3e2269c89bd0bb22b741ccfdc.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Запад мог запретить украинским политикам обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентских полномочий 20 мая, пишет "Страна.ua".По мнению киевского политолога Андрея Золотарева, эта тема несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда Россия "может усилить военное давление на Украину". "Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно", — отметил он.Как отметил эксперт, в сочетании с проблемами с поставками западного оружия, сложной экономической ситуацией это может стать для страны "слишком тяжелой ношей"."Нашим партнерам сейчас не нужны сложности. Особенно администрации Байдена, с головой ушедшей в предвыборную гонку. Пошла команда "отбой", - сказал Золотарев.Он допускает, что уход темы о нелегитимности может быть связан с развитием ситуации вокруг отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Если оппоненты Зеленского действительно видели в генерале эдакий "ледокол" для прокладывания пути для новой политической ситуации - выхода на широкую коалицию в Раде, выдвижения на передний план фигуры, которая виделась бы потенциальным сменщиком Зеленского и могла бы объединить вокруг себя оппозицию. Но, возможно, своим молчанием (или даже отказом подыгрывать) Залужный "убил" интригу", — объяснил эксперт.Политолог Руслан Бортник согласен, что на дискуссию мог "косо посмотреть Запад". "Напомню: ни одна западная страна не поддержала эту тему. Очевидно, там считают ее дестабилизирующей. Кроме того, слишком сложной стала ситуация на фронте", — отметил он.Как сообщил источник издания, позиция Запада сыграла свою роль в том, что тему про "нелегитимность" стали муссировать меньше, однако именно отставка Залужного поставила ее на паузу. "Это не означает, что тема полностью затухла. Противники Зеленского сейчас нуждаются в перегруппировке. В поиске нового лидера. Но в целом интрига продолжается. Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни ", — сказал собеседник.Ранее, 8 февраля, Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Вслед за Залужным своих должностей лишились еще несколько военачальников.
https://1prime.ru/20240326/problema-846728989.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
07:13 27.03.2024
 
"Отбой". В Киеве раскрыли, что решил Запад по полномочиям Зеленского

"Страна.ua": Запад мог запретить украинским политикам обсуждать легитимность Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Запад мог запретить украинским политикам обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского после окончания срока его президентских полномочий 20 мая, пишет "Страна.ua".
По мнению киевского политолога Андрея Золотарева, эта тема несет угрозу политической дестабилизации в тот момент, когда Россия "может усилить военное давление на Украину". "Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно", — отметил он.
Как отметил эксперт, в сочетании с проблемами с поставками западного оружия, сложной экономической ситуацией это может стать для страны "слишком тяжелой ношей".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
"Уничтожает солдат". СМИ узнали о главной проблеме Украины
Вчера, 23:19
"Нашим партнерам сейчас не нужны сложности. Особенно администрации Байдена, с головой ушедшей в предвыборную гонку. Пошла команда "отбой", - сказал Золотарев.
Он допускает, что уход темы о нелегитимности может быть связан с развитием ситуации вокруг отставки экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Если оппоненты Зеленского действительно видели в генерале эдакий "ледокол" для прокладывания пути для новой политической ситуации - выхода на широкую коалицию в Раде, выдвижения на передний план фигуры, которая виделась бы потенциальным сменщиком Зеленского и могла бы объединить вокруг себя оппозицию. Но, возможно, своим молчанием (или даже отказом подыгрывать) Залужный "убил" интригу", — объяснил эксперт.
Политолог Руслан Бортник согласен, что на дискуссию мог "косо посмотреть Запад". "Напомню: ни одна западная страна не поддержала эту тему. Очевидно, там считают ее дестабилизирующей. Кроме того, слишком сложной стала ситуация на фронте", — отметил он.
Как сообщил источник издания, позиция Запада сыграла свою роль в том, что тему про "нелегитимность" стали муссировать меньше, однако именно отставка Залужного поставила ее на паузу. "Это не означает, что тема полностью затухла. Противники Зеленского сейчас нуждаются в перегруппировке. В поиске нового лидера. Но в целом интрига продолжается. Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни ", — сказал собеседник.
Ранее, 8 февраля, Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Вслед за Залужным своих должностей лишились еще несколько военачальников.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала