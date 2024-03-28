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В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ
В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ
США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию на деньги из правительственного займа, сообщает телеканал Fox News. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T06:16+0300
2024-03-28T06:16+0300
энергетика
сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар – ПРАЙМ. США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию на деньги из правительственного займа, сообщает телеканал Fox News. "Атомная станция, расположенная на юго-западе штата Мичиган, закрытая два года назад, будет возвращена к работе с помощью кредита от федерального правительства на 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении. По заявлению властей штата, это станет первым в США случаем, когда к работе вернут закрытый подобный объект, отмечает канал. Для Белого дома открытие станции станет частью работы по переходу на чистую энергию, на важность которой в рамках борьбы с изменениями климата указывает нынешняя администрация, говорится в сообщении.
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сша, аэс
Энергетика, США, АЭС
06:16 28.03.2024
 
В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ

Fox News: США впервые вернут к работе закрытую два года назад атомную станцию

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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ВАШИНГТОН, 28 мар – ПРАЙМ. США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию на деньги из правительственного займа, сообщает телеканал Fox News.
"Атомная станция, расположенная на юго-западе штата Мичиган, закрытая два года назад, будет возвращена к работе с помощью кредита от федерального правительства на 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.
По заявлению властей штата, это станет первым в США случаем, когда к работе вернут закрытый подобный объект, отмечает канал.
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Для Белого дома открытие станции станет частью работы по переходу на чистую энергию, на важность которой в рамках борьбы с изменениями климата указывает нынешняя администрация, говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаСШААЭС
 
 
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