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В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ

В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ

В США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию, пишет СМИ

США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию на деньги из правительственного займа, сообщает телеканал Fox News. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T06:16+0300

2024-03-28T06:16+0300

2024-03-28T06:16+0300

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ВАШИНГТОН, 28 мар – ПРАЙМ. США впервые вернут к работе закрытую атомную станцию на деньги из правительственного займа, сообщает телеканал Fox News. "Атомная станция, расположенная на юго-западе штата Мичиган, закрытая два года назад, будет возвращена к работе с помощью кредита от федерального правительства на 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении. По заявлению властей штата, это станет первым в США случаем, когда к работе вернут закрытый подобный объект, отмечает канал. Для Белого дома открытие станции станет частью работы по переходу на чистую энергию, на важность которой в рамках борьбы с изменениями климата указывает нынешняя администрация, говорится в сообщении.

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