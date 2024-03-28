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Своих не пожалели: Европа подобралась к национальному достоянию России

Своих не пожалели: Европа подобралась к национальному достоянию России - 28.03.2024, ПРАЙМ

Своих не пожалели: Европа подобралась к национальному достоянию России

Западные страны обрушили на России такую волну санкций, что уже сами испытывают трудности с поиском слабых мест. Сейчас под прицелом российские алмазы. Что на... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T04:04+0300

2024-03-28T04:04+0300

2024-03-28T04:04+0300

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ, Анастасия Селезнева. Западные страны обрушили на России такую волну санкций, что уже сами испытывают трудности с поиском слабых мест. Сейчас под прицелом российские алмазы. Что на самом деле скрывается под намерением ограничить поток качественных драгоценных камней и как санкционный режим превратился в грязную борьбу конкурентов, рассказывает "Прайм".Истинная ценность алмазовПлан разрабатывали весь прошлый год, новые ограничения вошли в 12-й санкционный пакет. Евросоюз утвердил его в декабре. Запрет на ввоз алмазов из России в страны ЕС и G7 (Германия, Италия, Франция, Канада, Япония, Великобритания, США) вступил с 1 января. А с 1 марта западные государства постепенно запрещают ввоз российских камней, обработанных в третьих странах - бриллиантов.К сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов. Контроль возложили на Бельгию, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки — город Антверпен.Цель западных рестрикций очевидна – ударить по "дорогостоящим" секторам российской экономики, которые приносят основные деньги в бюджет. Все началось с запретов в энергетической сфере – эмбарго на российские нефть и газ и введения нефтяного потолка. Это казалось логичным шагом для желающих навредить российской экономике. От "черного золота" и "голубого топлива" зависят платежный баланс России, инвестиции, курс рубля и другие показатели. Так, согласно оперативному докладу Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-июнь 2022 года, общий объем доходов составил 14,016 триллиона рублей, из них 6,37 триллиона – нефтегазовые. А по итогам 2023-го, согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 8,822 триллиона рублей из общего показателя в 20,301 триллиона.Ситуация с российскими алмазами несколько иная. Санкции против них вступили в силу лишь в 2024 году, спустя 11 пакетов предыдущих ограничений ЕС и два года с начала СВО. До этого западные лидеры, особенно европейские, очень часто поднимали тему драгоценных камней из России, а аналитики рассуждали о последствиях их запрета или серьезных ограничений на сбыт. Однако решение только "дозрело".Так в чем же важность алмазов для России? Прежде всего, федеральный бюджет получает выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых. Крупнейшая алмазодобывающая компания в России - "Алроса" - феврале и марте 2023-го дополнительно выплатила 19 миллиардов рублей. И, к тому же, заплатила налог на сверхприбыль в размере 1,487 миллиарда рублей."Доходы от экспорта алмазов несравнимы с доходами от экспорта энергоресурсов, - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, - При этом дивиденды компании – важный источник бюджета Якутии". Российские камни на мировом рынкеА вот на мировом алмазном рынке российская доля гораздо более весомая. РИА Новости, ссылаясь на данные Кимберлийского процесса, подсчитало, что по итогам 2022 года Россия впервые за всю историю произвела более трети всех натуральных алмазов в мире – 35 процентов от всего рынка. То есть, 41,9 миллиона карат из 119,96 миллиона.При этом, страна поставила на рынок 36,7 миллиона карат. Конечно, цифра намного меньше показателя ОАЭ в 89,4 миллиона карат, или того же ЕС в 75,2 миллиона карат, хотя там драгоценный камень вообще не добывался.Эксперты не сомневаются, исчезновение такого объема алмазов ударит по другим участникам рынка, а цены значительно поднимутся. К тому же бриллианты из Африки не смогут заменить российские, как надеялись европейцы. Там не всегда можно найти камни, которые подходят ювелирным брендам по характеристикам, почти нет аналогов по весу и цвету. Достаточно чистые камни в других странах добываются гораздо реже."В общем и целом, инициатива как всегда вредит её инициаторами больше, чем России", - подчеркнул кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики РУДН Александр Арский.По мнению Рокотянской, российские алмазы не уйдут с мирового рынка, поскольку отследить происхождение камней технически невозможно."По словам Тома Нейса, представителя Антверпенского всемирного алмазного центра, все бриллианты весом 5 карат и выше, выпущенные за год, можно поместить в баскетбольный мяч. Россия также известна производством мелких алмазов и бриллиантов — менее 0,5 карат — на которые новые санкции не распространяются", - добавила она.Бельгия начинает и проигрываетЗапрет на поставки российских алмазов в основном продвигал Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии. В сентябре прошлого года он, например, презентовал ведущим мировым представителям алмазной отрасли план по "вытеснению с рынка" драгоценных камней из России. По его словам, это пошло бы на пользу африканским поставщикам и снизило бы цены на украшения.Однако пока получается так, что именно бельгийский Антверпен теряет доход и жалуется на убытки. Чиновники финансового управления, которым получено выяснять происхождение каждой партии, затягивают процедуру. А это обходится примерно в полмиллиарда долларов за партию, пожаловался The Times один из торговцев алмазами.Оборот в алмазной отрасли Антверпена - 47 миллиардов евро в год, 40 процентов из них – российские камни. Так зачем Бельгии лишать себя почти половины оборота драгоценных камней. И почему сейчас.Дело в том, отмечает Рокотянская, что Бельгия хочет возглавить систему контроля за происхождением алмазов и замкнуть его на себе, чтобы все добываемые камни сперва шли в Антверпен для сертификации, а уже затем обратно в центры их обработки. Однако на практике это добавляет рынку проблем и вгоняет в лишние расходы.Новый АнтверпенВ сложившейся ситуации алмазные площадки других стран могут перехватить инициативу у Антверпена, где находятся четыре биржи и примерно полторы тысячи связанных с ними компаний. Так, одна из известных алмазных бирж - Бхаратская расположена в Индии в Мумбае. Мегаполис является крупнейшим мировым центром обработки алмазов.Кроме того, в декабре 2023-го сообщалось, что в стране появилась еще одна биржа – Суратская. Как заявлял премьер-министр Индии Нарендра Моди, ее запуск позволит централизовать работу сектора переработки алмазов и создаст около 150 тысяч рабочих мест.Еще десять лет назад алмазная биржа открылась в Панаме, став первой и единственной в Латинской Америке. Она оказывает услуги по импорту и экспорту драгоценных камней, а также предоставляет офисы и хранилища 45 транснациональным компаниям, доходы которых достигают 13 миллиардов долларов в год. Есть еще и огромная Дубайская алмазная биржа, где проводятся торги для полутора тысяч компаний.Как подчеркнула Рокотянская, эти биржи могут стать крупнейшими алмазными центрами. "Скорее всего, мы увидим образование альтернативных Антверпену рынков", - заключает она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анастасия Селезнева https://cdnn.1prime.ru/img/76324/83/763248392_967:0:4967:4000_100x100_80_0_0_86da5db61bae7d8716160f1e346f385d.jpg

эксклюзив, алмазы, российские алмазы, торговля алмазами, цена на алмазы, экспорт российских алмазов