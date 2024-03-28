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Во Франции оценили готовность воевать с Россией

Во Франции оценили готовность воевать с Россией - 28.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции оценили готовность воевать с Россией

Французская армия не готова к войне с российскими вооруженными силами из-за отсутствия настоящего боевого опыта и военной техники, пишет обозреватель Le Figaro... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:20+0300

2024-03-28T09:20+0300

2024-03-28T09:20+0300

спецоперация на украине

франция

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Французская армия не готова к войне с российскими вооруженными силами из-за отсутствия настоящего боевого опыта и военной техники, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.Как отмечается, Вооруженные силы России насчитывают 600 тысяч человек, в то время как Франция может отправить только 20 тысяч солдат.По мнению автора, президент Эммануэль Макрон, когда высказывал идею послать войска на Украину, хотел приободрить ее граждан и немного "растормошить" ЕС на фоне заметного ослабления помощи Киеву со стороны США.В ходе СВО расстановка сил между Россией и Украиной выражается в технической оснащенности, а не в количестве войск, подчеркивает автор.Как отмечается в публикации, замысел тех, кто намерен послать на Украину войска, сводится к тому, чтобы пресечь любые наступательные действия со стороны русских в ближайшие месяцы.Автор обращает внимание на то, что в ответ на угрозу применения ядерного оружия, к которой прибегла Россия, президент Эммануэль Макрон также заявил о наличии у Франции такого оружия."В целом Эммануэль Макрон взвешивал то, о чем говорил. Он просто напомнил, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Россия располагает средствами, которые могут разрушить французские города. Но по сути никто не желает доводить дело до этой крайности", — считает Жирар.Макрон в феврале заявил о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" и поставке ракет Украине. Его слова вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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франция, россия, эммануэль макрон