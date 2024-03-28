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Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240328/frantsiya-846813847.html
Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем
Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем - 28.03.2024, ПРАЙМ
Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем
Франция может вмешаться в конфликт на Украине, однако, по мнению экспертов, она недостаточно сильна. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:03+0300
2024-03-28T14:03+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Франция может вмешаться в конфликт на Украине, однако, по мнению экспертов, она недостаточно сильна. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что Евросоюз обсуждает возможность отправки в зону спецоперации военного контингента, что позднее опровергли остальные западные лидеры. Затем французский лидер заявлял, что Европа не должна воздерживатья от интервенции на Украину.По данным турецкого издания, европейский военный потенциал намного меньше российского. Франция, хотя и обладает крупной армией, не имеет необходимого арсенала. Так, страна может выпускать только три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, когда как производство в России достигает 250 тысяч.На фоне заявлений Макрона, отмечает издание, в ЕС начались споры о причинах желания Парижа вмешаться в конфликт. По одной из версий, интервенция начнется при взятии Россией Одессы. Другие считают, что макрон своими заявлениями хочет подтолкнуть к вмешательству НАТО. Помимо этого, издание напоминает о напряженности между Францией и Россией из-за Африки."В конечном итоге стратегия Макрона вызвала беспокойство в других странах ЕС и даже в США. А то, будет ли эта стратегия общим видением Европы или личными интересами Франции, станет понятно по тому, изменят ли другие страны свои решения", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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эммануэль макрон, франция, украина, ес
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ЕС
14:03 28.03.2024
 
Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем

Cumhuriyet: в ЕС растут споры о вмешательстве Франции в конфликт на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Франция может вмешаться в конфликт на Украине, однако, по мнению экспертов, она недостаточно сильна. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что Евросоюз обсуждает возможность отправки в зону спецоперации военного контингента, что позднее опровергли остальные западные лидеры. Затем французский лидер заявлял, что Европа не должна воздерживатья от интервенции на Украину.
По данным турецкого издания, европейский военный потенциал намного меньше российского. Франция, хотя и обладает крупной армией, не имеет необходимого арсенала. Так, страна может выпускать только три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, когда как производство в России достигает 250 тысяч.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
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Вчера, 10:43
На фоне заявлений Макрона, отмечает издание, в ЕС начались споры о причинах желания Парижа вмешаться в конфликт. По одной из версий, интервенция начнется при взятии Россией Одессы. Другие считают, что макрон своими заявлениями хочет подтолкнуть к вмешательству НАТО. Помимо этого, издание напоминает о напряженности между Францией и Россией из-за Африки.
"В конечном итоге стратегия Макрона вызвала беспокойство в других странах ЕС и даже в США. А то, будет ли эта стратегия общим видением Европы или личными интересами Франции, станет понятно по тому, изменят ли другие страны свои решения", - заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеЭммануэль МакронФРАНЦИЯУКРАИНАЕС
 
 
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