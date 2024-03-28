https://1prime.ru/20240328/frantsiya-846813847.html

Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем

Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем - 28.03.2024, ПРАЙМ

Франция хочет вмешаться в СВО. В ЕС пытаются понять, зачем

Франция может вмешаться в конфликт на Украине, однако, по мнению экспертов, она недостаточно сильна. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:03+0300

2024-03-28T14:03+0300

2024-03-28T14:03+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

франция

украина

ес

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Франция может вмешаться в конфликт на Украине, однако, по мнению экспертов, она недостаточно сильна. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о том, что Евросоюз обсуждает возможность отправки в зону спецоперации военного контингента, что позднее опровергли остальные западные лидеры. Затем французский лидер заявлял, что Европа не должна воздерживатья от интервенции на Украину.По данным турецкого издания, европейский военный потенциал намного меньше российского. Франция, хотя и обладает крупной армией, не имеет необходимого арсенала. Так, страна может выпускать только три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, когда как производство в России достигает 250 тысяч.На фоне заявлений Макрона, отмечает издание, в ЕС начались споры о причинах желания Парижа вмешаться в конфликт. По одной из версий, интервенция начнется при взятии Россией Одессы. Другие считают, что макрон своими заявлениями хочет подтолкнуть к вмешательству НАТО. Помимо этого, издание напоминает о напряженности между Францией и Россией из-за Африки."В конечном итоге стратегия Макрона вызвала беспокойство в других странах ЕС и даже в США. А то, будет ли эта стратегия общим видением Европы или личными интересами Франции, станет понятно по тому, изменят ли другие страны свои решения", - заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240327/macron-846738826.html

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