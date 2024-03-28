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"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Ряд стран на уровне советников безопасности уже обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Märkische... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:07+0300

2024-03-28T09:07+0300

2024-03-28T09:07+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ряд стран на уровне советников безопасности уже обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Märkische Allgemeine Zeitung."Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — отметил Шольц.Он также подчеркнул, что для установления мира президенту России Владимиру Путину необходимо вывести российские войска с территории Украины и завершить конфликт.Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к даилогу с Киевом, однако украинские власти должны на законодательном уровне отменить запрет на мирные переговоры.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент предпосылок для мирных переговоров не наблюдается, так как ни Киев, ни его западные союзники не намерены двигаться к миру. Переговоры будут возможны только на условиях Москвы, заключил Песков.Глава государства в свою очередь также заявлял, что переговоры возможны только с учетом реальной обстановки, а "не на хотелках после применения психотропных средств".

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