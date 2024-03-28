Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240328/germany-846802698.html
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
Ряд стран на уровне советников безопасности уже обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Märkische... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T09:07+0300
2024-03-28T09:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
новости
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ряд стран на уровне советников безопасности уже обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Märkische Allgemeine Zeitung."Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — отметил Шольц.Он также подчеркнул, что для установления мира президенту России Владимиру Путину необходимо вывести российские войска с территории Украины и завершить конфликт.Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к даилогу с Киевом, однако украинские власти должны на законодательном уровне отменить запрет на мирные переговоры.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент предпосылок для мирных переговоров не наблюдается, так как ни Киев, ни его западные союзники не намерены двигаться к миру. Переговоры будут возможны только на условиях Москвы, заключил Песков.Глава государства в свою очередь также заявлял, что переговоры возможны только с учетом реальной обстановки, а "не на хотелках после применения психотропных средств".
https://1prime.ru/20240328/putin-846798463.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_214:0:3631:2563_1920x0_80_0_0_db0698629b2ad3b936e6c94180763f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, новости, германия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, ГЕРМАНИЯ
09:07 28.03.2024
 
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ряд стран на уровне советников безопасности уже обсуждают перспективы мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с изданием Märkische Allgemeine Zeitung.
"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — отметил Шольц.
Он также подчеркнул, что для установления мира президенту России Владимиру Путину необходимо вывести российские войска с территории Украины и завершить конфликт.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к даилогу с Киевом, однако украинские власти должны на законодательном уровне отменить запрет на мирные переговоры.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16
05:23
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на данный момент предпосылок для мирных переговоров не наблюдается, так как ни Киев, ни его западные союзники не намерены двигаться к миру. Переговоры будут возможны только на условиях Москвы, заключил Песков.
Глава государства в свою очередь также заявлял, что переговоры возможны только с учетом реальной обстановки, а "не на хотелках после применения психотропных средств".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНовостиГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала