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В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России
В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России
Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:19+0300
2024-03-28T14:21+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции, комментируя сообщения о том, что РФ сталкивается с задержками из Турции в платежах за поставки нефти.Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, очень много публикаций с дезинформациями и страшилками. Мы все видим, картина совсем иная, две страны работают во всех сферах, в том числе и упомянутой вами (энергетической)", - заявил собеседник агентства.
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россия, турция, новости
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Новости
14:19 28.03.2024 (обновлено: 14:21 28.03.2024)
 
В Турции опровергли информацию о задержках платежей за нефть из России

Источник: публикации СМИ о "задержках" платежей за нефть из РФ содержат дезинформацию

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Западные СМИ публикуют ряд публикаций со "страшилками" в отношении торговли и энергетического сотрудничества Турции и России, в них много дезинформации, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции, комментируя сообщения о том, что РФ сталкивается с задержками из Турции в платежах за поставки нефти.
Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Россия сталкивается с задержками платежей за нефть из-за ужесточения контроля по соблюдению санкций США банками Китая, ОАЭ и Турции. Россия работает с Китаем, Турцией и ОАЭ по вопросу платежей весьма конструктивно, принимая во внимание опасности из-за давления со стороны США и ЕС, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, очень много публикаций с дезинформациями и страшилками. Мы все видим, картина совсем иная, две страны работают во всех сферах, в том числе и упомянутой вами (энергетической)", - заявил собеседник агентства.
 
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