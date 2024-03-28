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Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16

Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16 - 28.03.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16

Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил президент Владимир Путин. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T05:23+0300

2024-03-28T05:23+0300

2024-03-28T05:25+0300

спецоперация на украине

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - ПРАЙМ. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - подчеркнул он. Он отметил, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут для России легитимной целью. Также, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Украине западную технику - Россия будет их уничтожать."Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - сказал глава государства.

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владимир путин, f-16, украина, всу