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Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16
Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16 - 28.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16
Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил президент Владимир Путин. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T05:23+0300
2024-03-28T05:23+0300
2024-03-28T05:25+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - ПРАЙМ. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - подчеркнул он. Он отметил, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут для России легитимной целью. Также, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Украине западную технику - Россия будет их уничтожать."Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - сказал глава государства.
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владимир путин, f-16, украина, всу
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, F-16, УКРАИНА, ВСУ
Путин высказался о последствиях поставки Украине F-16
Путин: если Украине поставят F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя
ТОРЖОК (Тверская область), 28 мар - ПРАЙМ. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Киеву, не смогут изменить ситуацию на поле боя, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в ходе рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.
"Если они поставят F-16 ... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - подчеркнул он.
"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб
Он отметил, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут для России легитимной целью. Также, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Украине западную технику - Россия будет их уничтожать.
"Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - сказал глава государства.