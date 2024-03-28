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В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО
В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО
Российские войска в зоне спецоперации на авдеевском направлении уничтожили пятый американский танк Abrams, рассказали в Минобороны России. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:27+0300
2024-03-28T15:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Российские войска в зоне спецоперации на авдеевском направлении уничтожили пятый американский танк Abrams, рассказали в Минобороны России.Так, по сообщению ведомства, противник лишился 95 военнослужащих, трех танков, в том числе одного Abrams производства США, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, а также двух гаубиц М777 производства США и двух орудий Д-30.Кроме того, уточняется, что группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ на авдеевском направлении.Ранее Министерство обороны также заявляло, что танк Abrams на Авдеевском направлении был подбит российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.
https://1prime.ru/20240311/weapons-846148778.html
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россия, сша, сво, украина, abrams
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, СВО, УКРАИНА, Abrams
15:27 28.03.2024
 
В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО

Минобороны: российские войска в зоне СВО уничтожили еще один американский Abrams

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Российские войска в зоне спецоперации на авдеевском направлении уничтожили пятый американский танк Abrams, рассказали в Минобороны России.
Так, по сообщению ведомства, противник лишился 95 военнослужащих, трех танков, в том числе одного Abrams производства США, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, а также двух гаубиц М777 производства США и двух орудий Д-30.
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Кроме того, уточняется, что группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ на авдеевском направлении.
Ранее Министерство обороны также заявляло, что танк Abrams на Авдеевском направлении был подбит российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАСВОУКРАИНАAbrams
 
 
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