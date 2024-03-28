https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846817285.html

В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО

В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО - 28.03.2024, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали об уничтожении еще одного Abrams в зоне СВО

Российские войска в зоне спецоперации на авдеевском направлении уничтожили пятый американский танк Abrams, рассказали в Минобороны России. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:27+0300

2024-03-28T15:27+0300

2024-03-28T15:27+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Российские войска в зоне спецоперации на авдеевском направлении уничтожили пятый американский танк Abrams, рассказали в Минобороны России.Так, по сообщению ведомства, противник лишился 95 военнослужащих, трех танков, в том числе одного Abrams производства США, двух боевых машин пехоты, девяти автомобилей, а также двух гаубиц М777 производства США и двух орудий Д-30.Кроме того, уточняется, что группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ на авдеевском направлении.Ранее Министерство обороны также заявляло, что танк Abrams на Авдеевском направлении был подбит российским Т-72Б3 с первого выстрела. Как сообщал автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик, это стало значительным ударом по репутации американского вооружения.

https://1prime.ru/20240311/weapons-846148778.html

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россия, сша, сво, украина, abrams