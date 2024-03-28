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Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу - 28.03.2024, ПРАЙМ
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу на фоне атак на украинские объекты критической инфраструктуры со стороны российской армии. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:12+0300
2024-03-28T17:12+0300
2024-03-28T17:34+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу на фоне атак на украинские объекты критической инфраструктуры со стороны российской армии.Так, согласно сообщению совета, опубликованному в соцсети Х, встреча проведена по инициативе Киева. Кроме того, отмечается, что на фоне ударов глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО поставить стране дополнительные ракеты и системы ПВО.Ранее сообщалось, что объекты Службы безопасности Украины (СБУ) и центры принятия решений подверглись групповому удару ракетами и беспилотниками со стороны Вооруженных сил России. 22 марта российская сторона атаковала ракетами и дронами объекты энергетики и военные объекты Украины.В свою очередь украинское Министерство энергетики назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов ввели экстренные и аварийные отключения электричества.
https://1prime.ru/20240328/evrosoyuz-846813187.html
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европа, украина, россия, критическая инфраструктура, нато
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, РОССИЯ, критическая инфраструктура, НАТО
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу после ударов РФ по объектам инфраструктуры
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу на фоне атак на украинские объекты критической инфраструктуры со стороны российской армии.
Так, согласно сообщению совета, опубликованному в соцсети Х, встреча проведена по инициативе Киева. Кроме того, отмечается, что на фоне ударов глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО поставить стране дополнительные ракеты и системы ПВО.
Ранее сообщалось, что объекты Службы безопасности Украины (СБУ) и центры принятия решений подверглись групповому удару ракетами и беспилотниками со стороны Вооруженных сил России. 22 марта российская сторона атаковала ракетами и дронами объекты энергетики и военные объекты Украины.
В свою очередь украинское Министерство энергетики назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов ввели экстренные и аварийные отключения электричества.
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной