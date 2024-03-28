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МИД Швеции признал, что разрешает вербовку граждан посольством Украины

МИД Швеции признал, что разрешает вербовку граждан посольством Украины - 28.03.2024, ПРАЙМ

МИД Швеции признал, что разрешает вербовку граждан посольством Украины

Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях на Украине, так как это не противоречит международному праву. Об этом... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:38+0300

2024-03-28T11:38+0300

2024-03-28T11:38+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях на Украине, так как это не противоречит международному праву. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск."Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным", – заявил дипломат.На сайте посольства Украины в Стокгольме размещена информация о так называемом "Интернациональном легионе", в который могут вступить граждане Швеции и других стран. Требования к потенциальным наемникам не уточняются, кроме необходимости быть "готовыми к трудностям". Украинские диппредставительства в других странах также разместили информацию о "Интернациональном легионе" и требованиях к наемникам. К ним относятся посольства Украины во Франции, Бельгии, Дании, Литве, Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польше и Греции.Отмечается, что в некоторых случаях от потенциальных бойцов требуется знание украинского, русского или английского языков, а также способность самостоятельно и легально въезжать на территорию Украины.Ранее Министерство обороны Украины подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

https://1prime.ru/20240320/naemniki-846518354.html

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швеция, украина, наемники, новости