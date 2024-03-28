https://1prime.ru/20240328/tusk-846820474.html

Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины

Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины - 28.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины

Польша направит две миссии для восстановления Украины "после победы", заявил премьер-министр страны Дональд Туск. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:30+0300

2024-03-28T16:30+0300

спецоперация на украине

дональд туск

украина

польша

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Польша направит две миссии для восстановления Украины "после победы", заявил премьер-министр страны Дональд Туск.Глава польского правительства накануне провел встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По его словам, стороны договорились об отправке на Украину двух торгово-промышленных миссий, визит которых сделает возможным участие Варшавы в восстановлении страны.Туск также назвал отношения между двумя государствами дружескими, несмотря на разногласия по ввозу украинского зерна."Независимо от иногда сложных вопросов и конфликтов интересов, мы заканчиваем сегодня переговоры с еще более глубоким убеждением, что нет такой силы ни на Украине, ни в Польше, ни в мире, которая могла бы поставить под сомнение нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240328/polsha-846817016.html

украина

польша

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дональд туск, украина, польша