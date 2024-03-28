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Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины
Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины - 28.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины
Польша направит две миссии для восстановления Украины "после победы", заявил премьер-министр страны Дональд Туск. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:30+0300
2024-03-28T16:30+0300
спецоперация на украине
дональд туск
украина
польша
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Польша направит две миссии для восстановления Украины "после победы", заявил премьер-министр страны Дональд Туск.Глава польского правительства накануне провел встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По его словам, стороны договорились об отправке на Украину двух торгово-промышленных миссий, визит которых сделает возможным участие Варшавы в восстановлении страны.Туск также назвал отношения между двумя государствами дружескими, несмотря на разногласия по ввозу украинского зерна."Независимо от иногда сложных вопросов и конфликтов интересов, мы заканчиваем сегодня переговоры с еще более глубоким убеждением, что нет такой силы ни на Украине, ни в Польше, ни в мире, которая могла бы поставить под сомнение нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240328/polsha-846817016.html
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дональд туск, украина, польша
Спецоперация на Украине, Дональд Туск, УКРАИНА, ПОЛЬША
16:30 28.03.2024
 
Премьер Польши рассказал о миссиях для восстановления Украины

Туск: Польша направит на Украину две миссии для восстановления "после победы

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Польша направит две миссии для восстановления Украины "после победы", заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
Глава польского правительства накануне провел встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. По его словам, стороны договорились об отправке на Украину двух торгово-промышленных миссий, визит которых сделает возможным участие Варшавы в восстановлении страны.
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Привилегии закончились: в Польше "обрадовали" Украину
15:21
Туск также назвал отношения между двумя государствами дружескими, несмотря на разногласия по ввозу украинского зерна.
"Независимо от иногда сложных вопросов и конфликтов интересов, мы заканчиваем сегодня переговоры с еще более глубоким убеждением, что нет такой силы ни на Украине, ни в Польше, ни в мире, которая могла бы поставить под сомнение нашу дружбу, нашу солидарность, наше сотрудничество", - подчеркнул он.
 
Спецоперация на УкраинеДональд ТускУКРАИНАПОЛЬША
 
 
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