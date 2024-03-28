https://1prime.ru/20240328/ukraina-846825475.html

СМИ разузнали о новых опасениях украинских властей

СМИ разузнали о новых опасениях украинских властей - 28.03.2024, ПРАЙМ

СМИ разузнали о новых опасениях украинских властей

Власти Украины опасаются, что нынешняя линия фронта может стать новой границей страны, сообщает британский журнал Economist. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T18:12+0300

2024-03-28T18:12+0300

2024-03-28T18:12+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Власти Украины опасаются, что нынешняя линия фронта может стать новой границей страны, сообщает британский журнал Economist. Издание отмечает, Украина все еще мечтает о новом контрнаступлении, но боится мысли, что нынешняя линия фронта может превратиться в подобие границы, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее большей части выхода к морю. По мнению Economist, Зеленский хочет избежать того, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров, но, по мнению авторов статьи, сейчас это "наименее плохой вариант". Как отмечается, у Украины недостаточно сил для удержания своих позиций в случае крупного наступления ВС РФ, так как западные союзники Украины отвлечены палестино-израильским конфликтом, предстоящими выборами и собственными экономическими проблемами. Также отмечается, что Украина очень поздно усилила свои оборонительные позиции. Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://1prime.ru/20240327/ukraina-846740640.html

украина

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украина, владимир зеленский