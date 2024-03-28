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Тактическая дилемма: во Франции раскрыли, что Путин приготовил для ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240328/ukraine-846805398.html
Тактическая дилемма: во Франции раскрыли, что Путин приготовил для ВСУ
Тактическая дилемма: во Франции раскрыли, что Путин приготовил для ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Тактическая дилемма: во Франции раскрыли, что Путин приготовил для ВСУ
Наступление российской армии заставляет командование Вооруженных сил Украины выбирать между потерей военнослужащих в ходе обороны или потерей территорий при... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:14+0300
2024-03-28T10:55+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Наступление российской армии заставляет командование Вооруженных сил Украины выбирать между потерей военнослужащих в ходе обороны или потерей территорий при отступлении. Таким мнением поделился главред журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche."Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки", — сказал он.По словам Пеллистранди, российская сторона умело использует слабости украинской армии для захвата новых позиций. Президент России Владимир Путин не позволит Украине восстановить свою оборону, заключил эксперт.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Ранее СМИ отмечали, что украинские войска не смогут самостоятельно остановить продвижение ВС России. Сообщалось, что наибольших успехи российская армия достигла в Харьковской области. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Киеву стоит приготовиться к неминуемому разрушению оборонительных сооружений в Харьковской области.По словам президента Украины Владимира Зеленского, если ВСУ не смогут дать отпор ВС России, то Украина потеряет Харьков.Кроме того, российская армия использует комбинацию из дронов и ракет для нанесения ударов по территории Украины, что вводит в заблуждение украинских военных и ведет к курпным потерям, отмечали СМИ.
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россия, украина, новости, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, СВО
10:14 28.03.2024 (обновлено: 10:55 28.03.2024)
 
Тактическая дилемма: во Франции раскрыли, что Путин приготовил для ВСУ

Генерал Пеллистранди: Россия заставляет ВСУ нести тяжелые потери или отступать

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Наступление российской армии заставляет командование Вооруженных сил Украины выбирать между потерей военнослужащих в ходе обороны или потерей территорий при отступлении. Таким мнением поделился главред журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.
"Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением, которое в конечном счете означает территориальные уступки", — сказал он.
По словам Пеллистранди, российская сторона умело использует слабости украинской армии для захвата новых позиций. Президент России Владимир Путин не позволит Украине восстановить свою оборону, заключил эксперт.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Подоляк заявил о стагнации ВСУ по линии фронта
07:00
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Ранее СМИ отмечали, что украинские войска не смогут самостоятельно остановить продвижение ВС России. Сообщалось, что наибольших успехи российская армия достигла в Харьковской области. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Киеву стоит приготовиться к неминуемому разрушению оборонительных сооружений в Харьковской области.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, если ВСУ не смогут дать отпор ВС России, то Украина потеряет Харьков.
Кроме того, российская армия использует комбинацию из дронов и ракет для нанесения ударов по территории Украины, что вводит в заблуждение украинских военных и ведет к курпным потерям, отмечали СМИ.
 
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