https://1prime.ru/20240328/ukraine-846812007.html

Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине

Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ

Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине

Доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине не является новостью для Москвы, так как российская сторона фиксирует все преступления киевского режима... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:06+0300

2024-03-28T13:06+0300

2024-03-28T13:07+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

оон

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине не является новостью для Москвы, так как российская сторона фиксирует все преступления киевского режима и будет добиваться, чтобы военные преступники понесли соответствующее наказание. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Для нас это не новость, мы хорошо знали об этих преступлениях", - заявил пресс-секретарь президента России.Кроме того, россиийская сторона сделает все возможное, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности и понесли должное наказание, заключил Песков.Доклад комиссии СПЧ ООН указывает на факты пыток и расстрелов украинскими солдатами российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы и отметила, что Украина не возбудила ни одного уголовного дела против своих солдат, совершивших эти преступления. Глава Управления Верховного комиссара ООН также отметил, что несмотря на задокументированные казни, против военных преступников не было возбуждено уголовных дел.

https://1prime.ru/20230331/840254494.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков, оон, новости