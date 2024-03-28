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Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине
Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ
Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине
Доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине не является новостью для Москвы, так как российская сторона фиксирует все преступления киевского режима... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:06+0300
2024-03-28T13:06+0300
2024-03-28T13:07+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине не является новостью для Москвы, так как российская сторона фиксирует все преступления киевского режима и будет добиваться, чтобы военные преступники понесли соответствующее наказание. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Для нас это не новость, мы хорошо знали об этих преступлениях", - заявил пресс-секретарь президента России.Кроме того, россиийская сторона сделает все возможное, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности и понесли должное наказание, заключил Песков.Доклад комиссии СПЧ ООН указывает на факты пыток и расстрелов украинскими солдатами российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы и отметила, что Украина не возбудила ни одного уголовного дела против своих солдат, совершивших эти преступления. Глава Управления Верховного комиссара ООН также отметил, что несмотря на задокументированные казни, против военных преступников не было возбуждено уголовных дел.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ООН, Новости
Песков: Россия будет добиваться наказания военных преступников на Украине
Песков о докладе ООН: для Москвы это не новость, все преступления Киева документируются
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Доклад ООН о пытках российских военнопленных на Украине не является новостью для Москвы, так как российская сторона фиксирует все преступления киевского режима и будет добиваться, чтобы военные преступники понесли соответствующее наказание. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Для нас это не новость, мы хорошо знали об этих преступлениях", - заявил пресс-секретарь президента России.
Кроме того, россиийская сторона сделает все возможное, чтобы военные преступники были привлечены к ответственности и понесли должное наказание, заключил Песков.
Стало известно, сколько российских военнопленных подверглись пыткам ВСУ
Доклад комиссии СПЧ ООН указывает на факты пыток и расстрелов украинскими солдатами российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы и отметила, что Украина не возбудила ни одного уголовного дела против своих солдат, совершивших эти преступления. Глава Управления Верховного комиссара ООН также отметил, что несмотря на задокументированные казни, против военных преступников не было возбуждено уголовных дел.