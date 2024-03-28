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Подпольщик рассказал об уничтожении ВС России боевиков РДК* в Харькове
Подпольщик рассказал об уничтожении ВС России боевиков РДК* в Харькове - 28.03.2024, ПРАЙМ
Подпольщик рассказал об уничтожении ВС России боевиков РДК* в Харькове
В ночь на 28 марта в Харькове произошла серия ударов Вооруженных сил России, в результате которых было уничтожено около 50 военнослужащих, в том числе боевики... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:53+0300
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2024-03-28T13:53+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В ночь на 28 марта в Харькове произошла серия ударов Вооруженных сил России, в результате которых было уничтожено около 50 военнослужащих, в том числе боевики РДК* ("Русский добровольческий корпус"*), сообщил агентству РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих коллег-харьковчан."Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", - заявил Лебедев.Согласно информации подполья, в результате ударов погибло несколько десятков военнослужащих. Был также зафиксирован удар в районе Харьковского аэрокосмического университета, где находились украинские военные, одетые в гражданскую одежду. Также сообщается, что в результате этого удара погибли около 20 военнослужащих, в том числе иностранные наемники.Лебедив также отметил, что вражеское подразделение прибыло в Боровую на юго-востоке Харьковской области, где затем было уничтожено ударами со стороны российской армии.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.По словам президента Украины Владимира Зеленского, если ВСУ не смогут дать отпор ВС России, то Украина потеряет Харьков.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Подпольщик рассказал об уничтожении ВС России боевиков РДК* в Харькове
Подпольщик Лебедев: среди уничтоженных ВС РФ Харькове военных ВСУ – боевики РДК*
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В ночь на 28 марта в Харькове произошла серия ударов Вооруженных сил России, в результате которых было уничтожено около 50 военнослужащих, в том числе боевики РДК* ("Русский добровольческий корпус"*), сообщил агентству РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на своих коллег-харьковчан.
"Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", - заявил Лебедев.
Согласно информации подполья, в результате ударов погибло несколько десятков военнослужащих. Был также зафиксирован удар в районе Харьковского аэрокосмического университета, где находились украинские военные, одетые в гражданскую одежду.
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Также сообщается, что в результате этого удара погибли около 20 военнослужащих, в том числе иностранные наемники.
Лебедив также отметил, что вражеское подразделение прибыло в Боровую на юго-востоке Харьковской области, где затем было уничтожено ударами со стороны российской армии.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, если ВСУ не смогут дать отпор ВС России, то Украина потеряет Харьков.
* Запрещенная в России террористическая организация.