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"Катастрофический крах". Запад начал готовиться к концу Украины

"Катастрофический крах". Запад начал готовиться к концу Украины - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Катастрофический крах". Запад начал готовиться к концу Украины

Неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" ВСУ, которым не хватает вооружения и боеприпасов,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:15+0300

2024-03-28T14:15+0300

2024-03-28T14:21+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" ВСУ, которым не хватает вооружения и боеприпасов, написал колумнист британской газеты Times Иан Мартин."События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимым им вооружении и боеприпасах", - говорится в публикации.Мартин подчеркивает, что бои на линии фронта продолжаются, несмотря на то, что многие считают конфликт "замороженным". Есть "реальный риск" того, что украинские войска будут оттеснены назад. Мартин напоминает о прошлых событиях, когда российские войска прорвали линии обороны на юге и востоке и почти добрались до Киева.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки Киеву вооружения никак не спсособствуют урегулированию конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России, а также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт посредством поставок оружия и обучения персонала на своих территориях.

https://1prime.ru/20240319/ukraine-846483839.html

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