https://1prime.ru/20240328/ukraine-846823348.html

Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ

Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ

Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ

Каждый житель Украины будет задействован в рядах ВСУ, заявила глава центра рекрутинга военных Галина Псикорская, ее слова приводит французская радиостанция... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:24+0300

2024-03-28T17:24+0300

2024-03-28T17:30+0300

спецоперация на украине

франция

украина

всу

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Каждый житель Украины будет задействован в рядах ВСУ, заявила глава центра рекрутинга военных Галина Псикорская, ее слова приводит французская радиостанция Franceinfo."Война продолжается и быстро не закончится.... Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины", - приводит радиостанция слова Псикорской.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Псикорская является главой рекрутингового центра "нового поколения" в Львове. Государство планирует открыть 27 подобных центров.Ранее Егор Чернев, заместитель главы комитета Верховной Рады, выступил против репрессивных методов мобилизации, предложенных в новом законопроекте о призыве. Он считает, что призыв должен быть предпочтительнее мобилизации.Президент Украины Владимир Зеленский также призвал главнокомандующего украинскими войсками изменить подход к мобилизации и ротации военнослужащих, чтобы вовлечь почти миллион человек, которые не участвовали в боевых действиях.

https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846822916.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, украина, всу, новости