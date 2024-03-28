https://1prime.ru/20240328/ukraine-846823348.html
Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ
Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ
Каждый житель Украины будет задействован в рядах ВСУ, заявила глава центра рекрутинга военных Галина Псикорская, ее слова приводит французская радиостанция... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:24+0300
2024-03-28T17:24+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Каждый житель Украины будет задействован в рядах ВСУ, заявила глава центра рекрутинга военных Галина Псикорская, ее слова приводит французская радиостанция Franceinfo."Война продолжается и быстро не закончится.... Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины", - приводит радиостанция слова Псикорской.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что Псикорская является главой рекрутингового центра "нового поколения" в Львове. Государство планирует открыть 27 подобных центров.Ранее Егор Чернев, заместитель главы комитета Верховной Рады, выступил против репрессивных методов мобилизации, предложенных в новом законопроекте о призыве. Он считает, что призыв должен быть предпочтительнее мобилизации.Президент Украины Владимир Зеленский также призвал главнокомандующего украинскими войсками изменить подход к мобилизации и ротации военнослужащих, чтобы вовлечь почти миллион человек, которые не участвовали в боевых действиях.
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Украинцев предупредили о возможности присоединения к ВСУ
Глава львовского центра рекрутинга: все жители Украины будут задействованы в ВСУ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Каждый житель Украины будет задействован в рядах ВСУ, заявила глава центра рекрутинга военных Галина Псикорская, ее слова приводит французская радиостанция Franceinfo.
"Война продолжается и быстро не закончится.... Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в вооруженных силах Украины", - приводит радиостанция слова Псикорской.
Отмечается, что Псикорская является главой рекрутингового центра "нового поколения" в Львове. Государство планирует открыть 27 подобных центров.
Ранее Егор Чернев, заместитель главы комитета Верховной Рады, выступил против репрессивных методов мобилизации, предложенных в новом законопроекте о призыве. Он считает, что призыв должен быть предпочтительнее мобилизации.
"Не готовы". Зеленский сделал неожиданное признание
Президент Украины Владимир Зеленский также призвал главнокомандующего украинскими войсками изменить подход к мобилизации и ротации военнослужащих, чтобы вовлечь почти миллион человек, которые не участвовали в боевых действиях.