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Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области - 28.03.2024, ПРАЙМ

Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Вооруженные силы Украины сосредоточили большое количество техники под Харьковом, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:39+0300

2024-03-28T17:39+0300

2024-03-28T17:41+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сосредоточили большое количество техники под Харьковом, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.По словам Ганчева, на территории Харьковской области возводятся фортификационные сооружения. "Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает", - отметил глава региона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГанчев также подчеркнул, что украинская армия осознает, что ВС России намерены освободить регион, поэтому всячески готовятся к противостоянию.Ранее издание Financial Times писало, что Украина собирается построить оборонительные линии на севере страны, похожие на укрепления, построенные ранее Россией, о которые разбилось контрнаступление ВСУ летом 2023 года.Украинские власти выстраивают укрепления в Черниговской области, используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году.

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