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"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов - 28.03.2024, ПРАЙМ
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"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов
"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов - 28.03.2024, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов
"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня,... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:37+0300
2024-03-28T15:44+0300
вооружения
рособоронэкспорт
оружие
мир
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения."Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах компании – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ, – цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.По прогнозам российского спецэкспортёра, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка вооружений, что вдвое больше текущих показателей."Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте "Рособоронэкспорт" переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями", - подчеркнул Михеев.
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рособоронэкспорт, оружие, мир
Вооружения, Рособоронэкспорт, оружие, МИР
15:37 28.03.2024 (обновлено: 15:44 28.03.2024)
 
"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов

"Рособоронэкспорт" успешно завершил более 10 совместных проектов с зарубежными странами

© РИА Новости . Александр Мельников | Перейти в медиабанкАвиакосмический салон Dubai Airshow 2021
Авиакосмический салон Dubai Airshow 2021 - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Александр Мельников
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.
"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах компании – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ, – цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
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По прогнозам российского спецэкспортёра, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка вооружений, что вдвое больше текущих показателей.
"Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте "Рособоронэкспорт" переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями", - подчеркнул Михеев.
 
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