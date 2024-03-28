https://1prime.ru/20240328/vooruzheniya-846818220.html

"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов

"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Рособоронэкспорт" сообщил об успешном завершении 10 зарубежных проектов

"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:37+0300

2024-03-28T15:37+0300

2024-03-28T15:44+0300

вооружения

рособоронэкспорт

оружие

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/84222/96/842229604_0:241:2897:1870_1920x0_80_0_0_e3d7332a4a8cf1f6a3f12beefa44e255.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения."Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах компании – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ, – цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.По прогнозам российского спецэкспортёра, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка вооружений, что вдвое больше текущих показателей."Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте "Рособоронэкспорт" переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями", - подчеркнул Михеев.

https://1prime.ru/20240326/nuclear-846703574.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рособоронэкспорт, оружие, мир