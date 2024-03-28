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Подоляк заявил о стагнации ВСУ по линии фронта

Подоляк заявил о стагнации ВСУ по линии фронта - 28.03.2024, ПРАЙМ

Подоляк заявил о стагнации ВСУ по линии фронта

ВСУ по линии фронта находятся в состоянии стагнации, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T07:00+0300

2024-03-28T07:00+0300

2024-03-28T07:00+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ВСУ по линии фронта находятся в состоянии стагнации, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте украинского издания NV.По его мнению, причиной этого является дефицит ресурсов для "эффективных наступательных действий"Упоминая вновь назначенного секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко, Подоляк заявил, что видит в его назначении усиление аналитической составляющей, поскольку Украина "находится в стагнации". "Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", - сказал советник. Ранее Зеленский назначил Литвиненко, который ранее возглавлял службу внешней разведки, на пост секретаря СНБО. Директор ЦРУ Вильям Бёрнс заявил, что отказ Соединенных Штатов поставить дополнительную военную помощь чреват для Киева серьезными потерями территорий в 2024 году. Он добавил, что новая помощь Вашингтона при одобрении конгрессом обеспечит Киеву возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Администрация США призывает членов конгресса срочно утвердить проект закона, который выделяет Украине свыше 60 миллиардов долларов, после того, как эта инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявлял, что палату не получится заставить принять проект о помощи Украине. Россия полагает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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