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Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ
Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:17+0300
2024-03-28T14:18+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Это не просто проблема. Это (нецензурно - ред.). Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки в букмекерских конторах - ред.)", - рассказал он.По словам украинского депутата, солдаты ВСУ регулярно проигрывают жалованье в онлайн-казино, влезают в долги и становятся целью для мошенников.
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Спецоперация на Украине, Новости, УКРАИНА, ВСУ, казино
14:17 28.03.2024 (обновлено: 14:18 28.03.2024)
 
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ

Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Это не просто проблема. Это (нецензурно - ред.). Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки в букмекерских конторах - ред.)", - рассказал он.
По словам украинского депутата, солдаты ВСУ регулярно проигрывают жалованье в онлайн-казино, влезают в долги и становятся целью для мошенников.
 
Спецоперация на УкраинеНовостиУКРАИНАВСУказино
 
 
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