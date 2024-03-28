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Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ
Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:17+0300
2024-03-28T14:17+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Это не просто проблема. Это (нецензурно - ред.). Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки в букмекерских конторах - ред.)", - рассказал он.По словам украинского депутата, солдаты ВСУ регулярно проигрывают жалованье в онлайн-казино, влезают в долги и становятся целью для мошенников.
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Спецоперация на Украине, Новости, УКРАИНА, ВСУ, казино
Названо неожиданное средство, которое погубит ВСУ
Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Значительная часть солдат Вооруженных сил Украины страдают игровой зависимостью, проигрывают жалованье в казино и влезают в долги. Об этом написал в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Это не просто проблема. Это (нецензурно - ред.). Девять из десяти солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки в букмекерских конторах - ред.)", - рассказал он.
По словам украинского депутата, солдаты ВСУ регулярно проигрывают жалованье в онлайн-казино, влезают в долги и становятся целью для мошенников.