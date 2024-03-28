https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846822916.html

"Не готовы". Зеленский сделал неожиданное признание

"Не готовы". Зеленский сделал неожиданное признание - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Не готовы". Зеленский сделал неожиданное признание

Владимир Зеленский признался, что в случае наступления российских войск ВС Украины не готовы к обороне, у украинских войск почти не осталось артиллерии,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:10+0300

2024-03-28T17:10+0300

2024-03-28T17:26+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признался, что в случае наступления российских войск ВС Украины не готовы к обороне, у украинских войск почти не осталось артиллерии, сообщает в четверг телеканал CBS News. "В то время, как его (Зеленского) военным до сих пор удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на данное Зеленским интервью. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗеленский также добавил, что у Украины "почти не осталось артиллерии". Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена согласиться на мирные переговоры на условиях Москвы уже в следующем году. По его мнению, отсутствие поддержки США грозит ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

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украина, владимир зеленский, всу, сво, россия