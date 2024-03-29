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СМИ: спикер Джонсон продвигает идею помогать Украине за счет активов РФ

СМИ: спикер Джонсон продвигает идею помогать Украине за счет активов РФ - 29.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: спикер Джонсон продвигает идею помогать Украине за счет активов РФ

Спикер палаты представителей Майк Джонсон продвигает идею в рядах собственной Республиканской партии использовать заблокированные активы РФ для финансирования... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T18:19+0300

2024-03-29T18:19+0300

2024-03-29T18:19+0300

спецоперация на украине

сша

украина

замороженные российские активы

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ВАШИНГТОН, 29 мар – ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Майк Джонсон продвигает идею в рядах собственной Республиканской партии использовать заблокированные активы РФ для финансирования Украины, пишет издание Punchbowl News. "Поскольку республиканцы палаты в основном настроены против новой помощи Киеву, особенно если с ней не идут положения о безопасности границы, лидеры Республиканской партии ищут способы "продать" новый пакет партийным скептикам", — сказано в публикации. Издание предполагает, что ключевым аргументом станет интеграция пакета помощи с законопроектом REPO, наделяющий президента США Джо Байдена правом конфисковать замороженные российские активы и использовать их на нужды Украины. В республиканской среде также обсуждается идея экс-президента Дональда Трампа помогать Киеву не безвозмездно, как было до сих пор, а в форме льготных займов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, не довольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.ЕЦБ предупредил о возможных репутационных рисках для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призвал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.

https://1prime.ru/20240327/euroclear-846736657.html

сша

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сша, украина, замороженные российские активы