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Будет нефть - будет повод. Рынок пойдет вверх - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Будет нефть - будет повод. Рынок пойдет вверх
Будет нефть - будет повод. Рынок пойдет вверх - 29.03.2024, ПРАЙМ
Будет нефть - будет повод. Рынок пойдет вверх
Основу внешнего фона на утро пятницы составляет динамика азиатских площадок, где ведущие индексы демонстрируют подъем в пределах 0,4%. Дополнительным фактором... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:04+0300
2024-03-29T09:04+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
курсы валют
нефть
?1711692273
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Основу внешнего фона на утро пятницы составляет динамика азиатских площадок, где ведущие индексы демонстрируют подъем в пределах 0,4%. Дополнительным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,1%, торгуясь в районе 87 долларов за баррель. При этом на европейских и американских площадках сегодня выходной день по случаю Страстной пятницы. В связи с этим на мировых рынках сегодня ожидается пониженная активность инвесторов и снижение волатильности.По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 313 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских акциях, а основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется у локальных максимумов. Отметим, что на этой неделе индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 3 270 пунктов, оттолкнуться от нее и продемонстрировать умеренный рост. Удержание позиций выше данной отметки говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики, а целью подъема может стать район 3 400 – 3 500 пунктов по индексу Мосбиржи.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,2%, поднявшись до 92,6 и 12,74 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,1%, торгуясь в районе 99,8 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля на текущих уровнях. Прохождение мартовских налоговых выплат снизит поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, однако улучшение ситуации в ценах на нефть может поддержать рубль и частично нивелировать снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе сессии продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.
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Богдан Зварич
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Курсы валют, Нефть
09:04 29.03.2024
 

Будет нефть - будет повод. Рынок пойдет вверх

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Основу внешнего фона на утро пятницы составляет динамика азиатских площадок, где ведущие индексы демонстрируют подъем в пределах 0,4%. Дополнительным фактором выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,1%, торгуясь в районе 87 долларов за баррель. При этом на европейских и американских площадках сегодня выходной день по случаю Страстной пятницы. В связи с этим на мировых рынках сегодня ожидается пониженная активность инвесторов и снижение волатильности.
По итогам четверга индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 313 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских акциях, а основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется у локальных максимумов. Отметим, что на этой неделе индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 3 270 пунктов, оттолкнуться от нее и продемонстрировать умеренный рост. Удержание позиций выше данной отметки говорит в пользу возможности продолжения восходящей динамики, а целью подъема может стать район 3 400 – 3 500 пунктов по индексу Мосбиржи.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,2%, поднявшись до 92,6 и 12,74 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,1%, торгуясь в районе 99,8 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля на текущих уровнях. Прохождение мартовских налоговых выплат снизит поддержку национальной валюты со стороны экспортеров, однако улучшение ситуации в ценах на нефть может поддержать рубль и частично нивелировать снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара доллар/рубль в ходе сессии продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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