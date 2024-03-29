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Это уже все: и март не помог рублю

Это уже все: и март не помог рублю - 29.03.2024, ПРАЙМ

Это уже все: и март не помог рублю

На валютном рынке Московской биржи в четверг 28 марта курсы основных валют закрылись с повышением против рубля. Несмотря на ослабление, рубль сумел сохранить... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T09:26+0300

2024-03-29T09:26+0300

2024-03-29T09:26+0300

мнения аналитиков

рубль

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. На валютном рынке Московской биржи в четверг 28 марта курсы основных валют закрылись с повышением против рубля. Несмотря на ослабление, рубль сумел сохранить движение в ценовом диапазоне предыдущего торгового дня. По итогам дня американский доллар подорожал на 0,21%, достигнув отметки 92,50 рубля. Курс евро вырос на 0,09% и составил 99,98 рубля, а китайский юань укрепился на 0,41% до 12,71 рубля. Давление на российскую валюту усилилось из-за прохождения пика налоговых выплат экспортеров, который пришелся на четверг. По предварительным оценкам, суммарный объем уплаченных налогов мог достичь порядка 2 триллионов рублей. К вечеру рубль уже не получал поддержки от этого фактора. Однако завершение налогового периода не означает потерю всех положительных драйверов для рубля. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие цены на сырьевые товары, включая нефть, продолжат обеспечивать приток валютной выручки от экспорта, оказывая рублю поддержку. На нефтяном рынке в четверг цены выросли. По итогам дня стоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 1,49% до $86,92. Росту котировок способствовали данные об ускорении экономического роста в США в четвертом квартале 2023 года и снижение курса доллара к концу торгов. Показатель роста ВВП США за четвертый квартал 2022 года был пересмотрен в сторону повышения до 3,4% в годовом исчислении, что стало позитивным сигналом для американской экономики. Инвесторы внимательно следят за предстоящим на следующей неделе заседанием министерского комитета ОПЕК по мониторингу. Несмотря на повышенные геополитические риски, вызывающие опасения возможных сбоев поставок нефти, маловероятно, что ОПЕК+ изменит свою текущую политику сдерживания добычи. В пятницу, 29 марта, торги не проводятся в связи с празднованием Страстной пятницы в США и Европе. Brent замер на $86,92 за баррель. С понедельника ожидаю продолжения роста нефтяных цен до уровня $89,50 за баррель. При отсутствии негативного влияния со стороны курса доллара покупатели могут подтолкнуть котировки еще выше - к отметке $93 за баррель. Оценка темпов роста ВВП США за четвертый квартал 2022 года уже не представляет особого интереса, поскольку первый квартал 2024 года подходит к завершению. Осталось дождаться выхода данных, чтобы подтвердить улучшения в конце 2023 года. Внимание инвесторов приковано к ожидаемому выступлению главы ФРС и новым данным по инфляции в Соединенных Штатах. Представитель ФРС высказался за сохранение высоких процентных ставок на фоне роста потребительских цен и занятости. В то же время ЕЦБ может вскоре пойти на смягчение монетарной политики из-за замедления инфляционного давления. Что касается прогноза по рублю, то в ближайшее время ожидаю умеренное восстановление курса доллара до 93,30 рубля с последующим ростом до 97 рублей к третьей декаде апреля. Сценарий ослабления рубля будет отменен, если доллар закроется ниже отметки 91,40 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26%, до 3312,77 п., индекс РТС снизился на 0,15%, до 1128,26 п. Индекс Мосбиржи открылся ростом на уровне 3308,26, на котором торговался практически до самого закрытия. Торговый диапазон составил 0,36%. Учитывая, что по рублю ожидаю ослабление в апреле, то индекс Мосбиржи может ускориться до 3340 п. в ближайшие две недели.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль, индекс мосбиржи, нефть