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Посол Антонов высказался о заявлениях Байдена в адрес Путина

Посол Антонов высказался о заявлениях Байдена в адрес Путина - 29.03.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов высказался о заявлениях Байдена в адрес Путина

Заявления американского президента Джо Байдена в адрес руководства России являются непристойными, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T07:13+0300

2024-03-29T07:13+0300

2024-03-29T07:13+0300

сша

россия

джо байден

владимир путин

анатолий антонов

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Заявления американского президента Джо Байдена в адрес руководства России являются непристойными, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", - отметил дипломат в программе "Большая игра с Дмитрием Саймсом", вышедшей в эфире Первого канала. Посол обратил внимание на то, что в отличие от своего коллеги Байдена президент России Владимир Путин никогда "не позволил себе, как бы обидны не были бы выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран". Во вторник Байден снова допустил оскорбительное высказывание в отношении Путина, публично назвав его "мясником". До этого американский лидер также нередко позволял себе отпускать недипломатичные выражения в адрес президента России. Например, выступая на праздничном обеде в честь Ирландии, глава Белого дома призвал членов конгресса одобрить его запрос о выделении средств для Киева, чтобы "противостоять Владимиру Путину". Вслед за этим Байден заявил, что Путин - "бандит". При этом, говоря о российском президенте, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, хозяин Белого дома ранее спровоцировал дипломатический скандал, когда назвал российского лидера "убийцей". Комментируя эти высказывания, Путин выразил пожелание здоровья американскому коллеге, а также подчеркнул, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Когда началась СВО, Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником", заявляя при этом, президент России далее "не может оставаться у власти". Путин ранее отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". В феврале 2024 года российский лидер заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов более предпочтителен для Москвы, чем его предшественник Дональд Трамп, так как Байден "более опытный" и "прогнозируемый".

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сша, россия, джо байден, владимир путин, анатолий антонов