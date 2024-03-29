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В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении"
В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении" - 29.03.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении"
Доклад "Сети друзей Армении" показывает, что замысел документа — оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС, заявили в МИД России. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:07+0300
2024-03-29T15:07+0300
2024-03-29T15:28+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Доклад "Сети друзей Армении" показывает, что замысел документа — оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС, заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве, комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе" напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". Помимо этого, авторами документа выступили люди, которые мыслят категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России. "Красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие", - сообщили в министерстве.В МИД добавили, что об интересах Еревана "в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова". "Замысел — оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", — пояснили в МИД РФ.В ведомстве также отметили, что присутствие 102-й базы и российских пограничников — это единственная реальная гарантия суверенитета Армении, назвав вывод о том, что их вывод укрепит военный потенциал страны опасной демагогией. Также отмечается, что, "заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен".
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Политика, АРМЕНИЯ, ЕАЭС, РОССИЯ, МИД
В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении"
МИД: замысел доклада "Сети друзей Армении" — оторвать Ереван от Москвы
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Доклад "Сети друзей Армении" показывает, что замысел документа — оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС, заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве, комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе" напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". Помимо этого, авторами документа выступили люди, которые мыслят категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России.
"Красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие", - сообщили в министерстве.
В МИД прокомментировали сообщение о работе карт "Мир" в Армении
В МИД добавили, что об интересах Еревана "в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова".
"Замысел — оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", — пояснили в МИД РФ.
В ведомстве также отметили, что присутствие 102-й базы и российских пограничников — это единственная реальная гарантия суверенитета Армении, назвав вывод о том, что их вывод укрепит военный потенциал страны опасной демагогией.
Также отмечается, что, "заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен".