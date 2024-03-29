https://1prime.ru/20240329/armeniya-846856375.html

В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении"

В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении" - 29.03.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали доклад "Сети друзей Армении"

Доклад "Сети друзей Армении" показывает, что замысел документа — оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС, заявили в МИД России. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:07+0300

2024-03-29T15:07+0300

2024-03-29T15:28+0300

политика

армения

еаэс

россия

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84244/87/842448778_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6d656a1f93a213bd7970d43a28e5b056.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Доклад "Сети друзей Армении" показывает, что замысел документа — оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС, заявили в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве, комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе" напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". Помимо этого, авторами документа выступили люди, которые мыслят категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России. "Красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие", - сообщили в министерстве.В МИД добавили, что об интересах Еревана "в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова". "Замысел — оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", — пояснили в МИД РФ.В ведомстве также отметили, что присутствие 102-й базы и российских пограничников — это единственная реальная гарантия суверенитета Армении, назвав вывод о том, что их вывод укрепит военный потенциал страны опасной демагогией. Также отмечается, что, "заставляя пересмотреть сложившуюся систему безопасности уже сегодня, Запад не предлагает ничего конкретного взамен".

https://1prime.ru/20240320/mir-846511479.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, еаэс, россия, мид