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ЦБ сообщил о росте числа карт "Мир"
ЦБ сообщил о росте числа карт "Мир" - 29.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте числа карт "Мир"
Количество карт "Мир" увеличилось за 2023 год в 1,6 раза, их доля в общей эмиссии возросла до 55%, говорится в годовом отчете ЦБ. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:15+0300
2024-03-29T16:15+0300
2024-03-29T16:22+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество карт "Мир" увеличилось за 2023 год в 1,6 раза, их доля в общей эмиссии возросла до 55%, говорится в годовом отчете ЦБ."Количество карт "Мир", замещающих на внутреннем рынке карты международных платежных систем, увеличилось за год в 1,6 раза и на 01.01.2024 достигло 287,3 миллионов карт. Их доля в общей эмиссии платежных карт возросла до 55%",- говорится в отчете.Отмечается, что две трети всех внутрироссийских карточных операций (45,7 миллиарда) осуществлялось с использованием карт "Мир". В стоимостном объеме их доля увеличилась до 56%, а сумма операций составила 87,6 триллиона рублей. В составе операций с картами "Мир" более 80% по количеству приходилось на оплату товаров и услуг.
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карта "мир", новости
Банк России, карта "Мир", Новости
ЦБ сообщил о росте числа карт "Мир"
ЦБ: число карт "Мир" выросло за 2023 год в 1,6 раза, доля в общей эмиссии возросла до 55%
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество карт "Мир" увеличилось за 2023 год в 1,6 раза, их доля в общей эмиссии возросла до 55%, говорится в годовом отчете ЦБ.
"Количество карт "Мир", замещающих на внутреннем рынке карты международных платежных систем, увеличилось за год в 1,6 раза и на 01.01.2024 достигло 287,3 миллионов карт. Их доля в общей эмиссии платежных карт возросла до 55%",- говорится в отчете.
Отмечается, что две трети всех внутрироссийских карточных операций (45,7 миллиарда) осуществлялось с использованием карт "Мир". В стоимостном объеме их доля увеличилась до 56%, а сумма операций составила 87,6 триллиона рублей. В составе операций с картами "Мир" более 80% по количеству приходилось на оплату товаров и услуг.