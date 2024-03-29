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Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена

Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ

Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена

Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T09:33+0300

2024-03-29T09:33+0300

2024-03-29T09:33+0300

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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, сообщил журналистский пул Белого дома."Многие кричали про "кровь на ваших руках", - говорится в сообщении.Отмечается, что протест против боевых действий в секторе Газа разгорелся около здания Radio City Music Hall, где бывшие главы Белого дома Барак Обама и Билл Клинтон помогают собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Сообщается, что протест перешел в столкновения с полицией.Кроме того, в ходе выступления президента один из протестующих выругался по вопросу "ядерной войны с Россиией", другие же протестовали против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны Соединенных Штатов.Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.По словам российского президента, Россия превосходит зарубежное вооружение в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.

https://1prime.ru/20240315/nuclear-846344205.html

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сша, джо байден, выступление, новости