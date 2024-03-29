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Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена
Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:33+0300
2024-03-29T09:33+0300
политика
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выступление
новости
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, сообщил журналистский пул Белого дома."Многие кричали про "кровь на ваших руках", - говорится в сообщении.Отмечается, что протест против боевых действий в секторе Газа разгорелся около здания Radio City Music Hall, где бывшие главы Белого дома Барак Обама и Билл Клинтон помогают собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Сообщается, что протест перешел в столкновения с полицией.Кроме того, в ходе выступления президента один из протестующих выругался по вопросу "ядерной войны с Россиией", другие же протестовали против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны Соединенных Штатов.Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.По словам российского президента, Россия превосходит зарубежное вооружение в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.
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сша, джо байден, выступление, новости
Политика, США, Джо Байден, выступление, Новости
09:33 29.03.2024
 
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена

Протестующие против ядерной войны с РФ и конфликта в Газе прервали выступление Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, сообщил журналистский пул Белого дома.
"Многие кричали про "кровь на ваших руках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протест против боевых действий в секторе Газа разгорелся около здания Radio City Music Hall, где бывшие главы Белого дома Барак Обама и Билл Клинтон помогают собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Сообщается, что протест перешел в столкновения с полицией.
Кроме того, в ходе выступления президента один из протестующих выругался по вопросу "ядерной войны с Россиией", другие же протестовали против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны Соединенных Штатов.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США
15 марта, 14:24
Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.
В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.
По словам российского президента, Россия превосходит зарубежное вооружение в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.
 
ПолитикаСШАДжо БайденвыступлениеНовости
 
 
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