https://1prime.ru/20240329/bayden-846837214.html
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена
Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:33+0300
2024-03-29T09:33+0300
2024-03-29T09:33+0300
политика
сша
джо байден
выступление
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/84/842488485_0:220:2863:1830_1920x0_80_0_0_781918afc1a0a7cf340453980cf0dd73.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, сообщил журналистский пул Белого дома."Многие кричали про "кровь на ваших руках", - говорится в сообщении.Отмечается, что протест против боевых действий в секторе Газа разгорелся около здания Radio City Music Hall, где бывшие главы Белого дома Барак Обама и Билл Клинтон помогают собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Сообщается, что протест перешел в столкновения с полицией.Кроме того, в ходе выступления президента один из протестующих выругался по вопросу "ядерной войны с Россиией", другие же протестовали против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны Соединенных Штатов.Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.По словам российского президента, Россия превосходит зарубежное вооружение в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.
https://1prime.ru/20240315/nuclear-846344205.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/84/842488485_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_fd71b496f60c030e7767889aea8152e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, выступление, новости
Политика, США, Джо Байден, выступление, Новости
Протестующие против ядерной войны с Россией прервали выступление Байдена
Протестующие против ядерной войны с РФ и конфликта в Газе прервали выступление Байдена
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Протестующие пацифисты прервали выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена и двух его предшественников-демократов в рамках предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, сообщил журналистский пул Белого дома.
"Многие кричали про "кровь на ваших руках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что протест против боевых действий в секторе Газа разгорелся около здания Radio City Music Hall, где бывшие главы Белого дома Барак Обама и Билл Клинтон помогают собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Сообщается, что протест перешел в столкновения с полицией.
Кроме того, в ходе выступления президента один из протестующих выругался по вопросу "ядерной войны с Россиией", другие же протестовали против боевых действий в секторе Газа и помощи Израилю со стороны Соединенных Штатов.
Названы последствия гипотетического ядерного удара России по США
Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по отношению к Западу, заявив, что он превысил все границы в антироссийской политике и постоянных угрозах в адрес России.
В своем ежегодном обращении российский лидер указал, что некоторые страны западного мира прибегают к ядерному шантажу и угрозам использования оружия массового поражения против России.
По словам российского президента, Россия превосходит зарубежное вооружение в ряде компонентов и предупредил, что те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, могут столкнуться с негативными последствиями.