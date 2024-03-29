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Байден заявил, что не считает себя "особенным"
Байден заявил, что не считает себя "особенным" - 29.03.2024, ПРАЙМ
Байден заявил, что не считает себя "особенным"
Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя "особенным", главное, что он — не его предшественник Дональд Трамп. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:30+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя "особенным", главное, что он — не его предшественник Дональд Трамп. "Я не такой уж особенный, но я не Трамп... они до смерти боятся, что он снова победит", — сказал Байден в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, слова главы государства приводит пул Белого дома. При этом он заявил, что "почти каждый из мировых лидеров" просит его не допустить победы Трампа не предстоящих выборах. О каких лидерах идет речь — неизвестно. Ранее в феврале Байден уже сообщал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Трампа. Ранее Дональд Трамп заявил, что США на самом деле управляет не Байден, а "его злобное окружение".Байден является старейшим президентом США, 20 ноября 2023 года ему исполнился 81 год. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года, а на момент завершения второго срока — 86 лет. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.
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сша, байден, трамп, дональд трамп, джо байден
Политика, США, БАЙДЕН, ТРАМП, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден заявил, что не считает себя "особенным"
Байден: я не особенный, но я - не Трамп, мировые лидеры победы Трампа
ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не считает себя "особенным", главное, что он — не его предшественник Дональд Трамп.
"Я не такой уж особенный, но я не Трамп... они до смерти боятся, что он снова победит", — сказал Байден в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке, слова главы государства приводит пул Белого дома.
При этом он заявил, что "почти каждый из мировых лидеров" просит его не допустить победы Трампа не предстоящих выборах. О каких лидерах идет речь — неизвестно.
Ранее в феврале Байден уже сообщал, что девять зарубежных лидеров говорили ему, что он обязан переизбраться на второй срок и победить Трампа.
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Ранее Дональд Трамп заявил, что США на самом деле управляет не Байден, а "его злобное окружение".
Байден является старейшим президентом США, 20 ноября 2023 года ему исполнился 81 год. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года, а на момент завершения второго срока — 86 лет. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.