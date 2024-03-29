Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240329/biden-846868659.html
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:01+0300
2024-03-29T17:02+0300
сша
джо байден
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_0:86:1611:992_1920x0_80_0_0_d5a90022f6bcac41ddaf4a63c7026b89.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе включив в перечень вывод американских войск из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.Так, под буквой А он обозначает вывод американских войск из Афганистана, отмечая потерю жизни американских солдат и брошенных афганских союзников. Буква B (border crisis) обозначает пограничный кризис, где он приводит пример убийства гражданки США Лейкен Райли нелегальным мигрантом и критикует миграционную политику президента.Буква C (crime) относится к преступности, D (debt) к долгам, E (energy crisis) к энергетическому кризису и F (foreign affairs) к международным делам. Он отмечает, что авторитет Соединенных Штатов напрямую связан с неудачной политикой нынешнего глвы Белого дома. В конце, букву G он обозначает как "Go" и говорит, что Джо должен уйти, выражая недовольство текущим президентом.
https://1prime.ru/20240327/neft-846739148.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/81/842488178_88:0:1524:1077_1920x0_80_0_0_ed685207ea79575ab7c8fb8179b3f270.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден, новости
США, Джо Байден, Новости
17:01 29.03.2024 (обновлено: 17:02 29.03.2024)
 
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена

Конгрессмен Маст составил алфавит от буквы A до G из неудач Байдена

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе включив в перечень вывод американских войск из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.
Так, под буквой А он обозначает вывод американских войск из Афганистана, отмечая потерю жизни американских солдат и брошенных афганских союзников. Буква B (border crisis) обозначает пограничный кризис, где он приводит пример убийства гражданки США Лейкен Райли нелегальным мигрантом и критикует миграционную политику президента.
Буква C (crime) относится к преступности, D (debt) к долгам, E (energy crisis) к энергетическому кризису и F (foreign affairs) к международным делам.
Он отмечает, что авторитет Соединенных Штатов напрямую связан с неудачной политикой нынешнего глвы Белого дома. В конце, букву G он обозначает как "Go" и говорит, что Джо должен уйти, выражая недовольство текущим президентом.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Байден разбазарил нефтяной резерв и забыл про него
27 марта, 10:46
 
СШАДжо БайденНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала