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Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:01+0300
2024-03-29T17:01+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе включив в перечень вывод американских войск из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.Так, под буквой А он обозначает вывод американских войск из Афганистана, отмечая потерю жизни американских солдат и брошенных афганских союзников. Буква B (border crisis) обозначает пограничный кризис, где он приводит пример убийства гражданки США Лейкен Райли нелегальным мигрантом и критикует миграционную политику президента.Буква C (crime) относится к преступности, D (debt) к долгам, E (energy crisis) к энергетическому кризису и F (foreign affairs) к международным делам. Он отмечает, что авторитет Соединенных Штатов напрямую связан с неудачной политикой нынешнего глвы Белого дома. В конце, букву G он обозначает как "Go" и говорит, что Джо должен уйти, выражая недовольство текущим президентом.
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сша, джо байден, новости
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Конгрессмен Маст составил алфавит от буквы A до G из неудач Байдена
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ.
Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал
в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе включив в перечень вывод американских войск из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.
Так, под буквой А он обозначает вывод американских войск из Афганистана, отмечая потерю жизни американских солдат и брошенных афганских союзников. Буква B (border crisis) обозначает пограничный кризис, где он приводит пример убийства гражданки США Лейкен Райли нелегальным мигрантом и критикует миграционную политику президента.
Буква C (crime) относится к преступности, D (debt) к долгам, E (energy crisis) к энергетическому кризису и F (foreign affairs) к международным делам.
Он отмечает, что авторитет Соединенных Штатов напрямую связан с неудачной политикой нынешнего глвы Белого дома. В конце, букву G он обозначает как "Go" и говорит, что Джо должен уйти, выражая недовольство текущим президентом.
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