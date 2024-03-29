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Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена

Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена - 29.03.2024, ПРАЙМ

Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена

Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:01+0300

2024-03-29T17:01+0300

2024-03-29T17:02+0300

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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал в социальной сети X алфавит от буквы A до буквы G с перечислением неудач президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в том числе включив в перечень вывод американских войск из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.Так, под буквой А он обозначает вывод американских войск из Афганистана, отмечая потерю жизни американских солдат и брошенных афганских союзников. Буква B (border crisis) обозначает пограничный кризис, где он приводит пример убийства гражданки США Лейкен Райли нелегальным мигрантом и критикует миграционную политику президента.Буква C (crime) относится к преступности, D (debt) к долгам, E (energy crisis) к энергетическому кризису и F (foreign affairs) к международным делам. Он отмечает, что авторитет Соединенных Штатов напрямую связан с неудачной политикой нынешнего глвы Белого дома. В конце, букву G он обозначает как "Go" и говорит, что Джо должен уйти, выражая недовольство текущим президентом.

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сша, джо байден, новости