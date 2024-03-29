https://1prime.ru/20240329/bomby-846848676.html

Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия

Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия - 29.03.2024, ПРАЙМ

Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия

Россия широко использует планирующие бомбы, как управляемые, так и неуправляемые, для ударов по украинским позициям, и нехватка со стороны ВСУ средств... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T12:54+0300

2024-03-29T12:54+0300

2024-03-29T13:11+0300

оружие

всу

украина

пво

вооружения

сво

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия широко использует планирующие бомбы, как управляемые, так и неуправляемые, для ударов по украинским позициям, и нехватка со стороны ВСУ средств противодействия такой тактике может привести к печальным для Киева последствиям, пишет издание Business Insider.Эксперты полагают, что ВКС России адаптировались к действующим ограничениям, которые налагаются, в том числе, действующей украинской ПВО, но без дополнительных поставок средств противовоздушной обороны Украину "ждут мрачные перспективы".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак поясняется в публикации, планирующие бомбы весом до трех тонн позволяют российским войскам уничтожать укрепленные позиции ВСУ с расстояния, значительно превосходящего артиллерию, не подвергая свои самолеты риску со стороны украинских ракет класса "земля – воздух".Украина уже признала, что ей трудно справиться с этой угрозой во многом из-за нехватки ракет ПВО. Перехват планирующих бомб затрудняют короткое время полета, низкая радиолокационная заметность и небаллистические траектории."ВСУ продолжают расходовать драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь Запада остается недосягаемой, в связи с чем военные эксперты предрекают, что Киев может в итоге потерять еще больше территории и опытных войск", — говорится в статье.На прошлой неделе Минобороны России заявило, что расширяет производство нескольких типов боеприпасов, в частности, бомб ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, причем все они могут быть модифицированы в планирующие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240329/syrskiy-846847654.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оружие, всу, украина, пво, сво, россия