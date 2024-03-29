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Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия
Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия - 29.03.2024, ПРАЙМ
Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия
Россия широко использует планирующие бомбы, как управляемые, так и неуправляемые, для ударов по украинским позициям, и нехватка со стороны ВСУ средств... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T12:54+0300
2024-03-29T12:54+0300
2024-03-29T13:11+0300
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Россия широко использует планирующие бомбы, как управляемые, так и неуправляемые, для ударов по украинским позициям, и нехватка со стороны ВСУ средств противодействия такой тактике может привести к печальным для Киева последствиям, пишет издание Business Insider.Эксперты полагают, что ВКС России адаптировались к действующим ограничениям, которые налагаются, в том числе, действующей украинской ПВО, но без дополнительных поставок средств противовоздушной обороны Украину "ждут мрачные перспективы".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак поясняется в публикации, планирующие бомбы весом до трех тонн позволяют российским войскам уничтожать укрепленные позиции ВСУ с расстояния, значительно превосходящего артиллерию, не подвергая свои самолеты риску со стороны украинских ракет класса "земля – воздух".Украина уже признала, что ей трудно справиться с этой угрозой во многом из-за нехватки ракет ПВО. Перехват планирующих бомб затрудняют короткое время полета, низкая радиолокационная заметность и небаллистические траектории."ВСУ продолжают расходовать драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь Запада остается недосягаемой, в связи с чем военные эксперты предрекают, что Киев может в итоге потерять еще больше территории и опытных войск", — говорится в статье.На прошлой неделе Минобороны России заявило, что расширяет производство нескольких типов боеприпасов, в частности, бомб ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, причем все они могут быть модифицированы в планирующие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Украине предрекли потери территорий из-за нового российского оружия
BI: Украину ждут мрачные перспективы, если Запад не поставит средства ПВО
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ.
Россия широко использует планирующие бомбы, как управляемые, так и неуправляемые, для ударов по украинским позициям, и нехватка со стороны ВСУ средств противодействия такой тактике может привести к печальным для Киева последствиям, пишет издание Business Insider
.
Эксперты полагают, что ВКС России адаптировались к действующим ограничениям, которые налагаются, в том числе, действующей украинской ПВО, но без дополнительных поставок средств противовоздушной обороны Украину "ждут мрачные перспективы".
Как поясняется в публикации, планирующие бомбы весом до трех тонн позволяют российским войскам уничтожать укрепленные позиции ВСУ с расстояния, значительно превосходящего артиллерию, не подвергая свои самолеты риску со стороны украинских ракет класса "земля – воздух".
Украина уже признала, что ей трудно справиться с этой угрозой во многом из-за нехватки ракет ПВО. Перехват планирующих бомб затрудняют короткое время полета, низкая радиолокационная заметность и небаллистические траектории.
"ВСУ продолжают расходовать драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь Запада остается недосягаемой, в связи с чем военные эксперты предрекают, что Киев может в итоге потерять еще больше территории и опытных войск", — говорится в статье.
Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия
На прошлой неделе Минобороны России заявило, что расширяет производство нескольких типов боеприпасов, в частности, бомб ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, причем все они могут быть модифицированы в планирующие.