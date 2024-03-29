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Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев
Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев - 29.03.2024, ПРАЙМ
Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев
Новый Citroen C5 Aircross, производство которого запущено в России, займет свою нишу, но вряд ли составит конкуренцию многочисленным китайским авто и... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T02:02+0300
2024-03-29T02:02+0300
авто
спрос на легковые авто
citroen
егор васильев
эксклюзив
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Новый Citroen C5 Aircross, производство которого запущено в России, займет свою нишу, но вряд ли составит конкуренцию многочисленным китайским авто и возрожденному “Москвичу” - в первую очередь, по цене, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Компания "Автомобильные технологии" на заводе "ПСМА Рус" в Калуге официально запустила производство кроссоверов Citroen C5 Aircross. Сборка идет при поддержке восточного партнера, а продажи намечены на середину мая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram“На самом деле, это любопытная новость. В России наметилась тенденция по возврату ранее ушедших с нашего рынка брендов. Причем тех, которые имели на нашей территории собственные производства. Например, Hyundai и KIA под брендом Solaris. Так что оживление калужского предприятия Stellantis (которому раньше принадлежала продукция Citroen - ред.) уже не выглядит чем-то необычным”, - рассуждает он.Тем более, что и французы особо не афишировали уход с российского рынка. Правда, возврат на него произошел через Китай. Но по-другому быть и не могло. Сейчас из китайских машинокомплектов будут собираться Citroen C5 и Peugeot 4008. По сути это однотипные переднеприводные кроссоверы, построенные на модульной платформе EMP2, рассказал автоэксперт.Возникает вопрос - какое количество выпускаемых авто будет минимально необходимым для поддержания окупаемости производства и сколько этих автомобилей сумеет потребить рынок. При всей своей продвинутости французские китайцы не выглядят предпочтительней чисто китайских конкурентов. И даже не столько по технологическому оснащению, сколько по цене. Как сообщалось, Citroen C5 будет стоить больше 4 миллионов рублей. В этом случае вряд ли он сможет составить конкуренцию на рынке, например BAIC X75, стартовая цена которого менее 3 миллионов, полагает Васильев.Конкуренция с “Москвичем”, также созданном на китайской платформе, вряд ли возможна, поскольку это машины из совершенно разных ценовых ниш. Самый простой кроссовер "Москвич 3" можно купить за 1,6 миллиона рублей.Пессимистичный прогноз на объем продаж легковых авто в 2024 году - 1,2 миллиона штук. “Приблизительно с такой же цифрой мы имели дело и в прошлом году. И уже присутствующие на рынке китайцы с легкостью перекрывают этот объем”, - констатирует специалист.Те бренды, которые на момент ухода не имели собственного производства в России, вряд ли будут спешить с возвращением, по крайней мере, в ближайшие два года. Дело в том, что китайский автопром практически полностью захватил рынок России и при желании может обеспечить такой уровень цен, при котором любой "возвращенец" окажется неприемлемо дорогим. Подобные способы борьбы с конкурентами Китай вполне успешно реализует в той же Европе, заключил Васильев.
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авто, спрос на легковые авто, citroen, егор васильев, эксклюзив
Авто, спрос на легковые авто, Citroen, Егор Васильев, Эксклюзив
02:02 29.03.2024
 
Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев

Автоэксперт Васильев: новый Citroen не конкурент китайцам по одной причине

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНа заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors в Калужской области
На заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors в Калужской области - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Новый Citroen C5 Aircross, производство которого запущено в России, займет свою нишу, но вряд ли составит конкуренцию многочисленным китайским авто и возрожденному “Москвичу” - в первую очередь, по цене, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Компания "Автомобильные технологии" на заводе "ПСМА Рус" в Калуге официально запустила производство кроссоверов Citroen C5 Aircross. Сборка идет при поддержке восточного партнера, а продажи намечены на середину мая.
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“На самом деле, это любопытная новость. В России наметилась тенденция по возврату ранее ушедших с нашего рынка брендов. Причем тех, которые имели на нашей территории собственные производства. Например, Hyundai и KIA под брендом Solaris. Так что оживление калужского предприятия Stellantis (которому раньше принадлежала продукция Citroen - ред.) уже не выглядит чем-то необычным”, - рассуждает он.
Тем более, что и французы особо не афишировали уход с российского рынка. Правда, возврат на него произошел через Китай. Но по-другому быть и не могло. Сейчас из китайских машинокомплектов будут собираться Citroen C5 и Peugeot 4008. По сути это однотипные переднеприводные кроссоверы, построенные на модульной платформе EMP2, рассказал автоэксперт.
Возникает вопрос - какое количество выпускаемых авто будет минимально необходимым для поддержания окупаемости производства и сколько этих автомобилей сумеет потребить рынок.
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При всей своей продвинутости французские китайцы не выглядят предпочтительней чисто китайских конкурентов. И даже не столько по технологическому оснащению, сколько по цене. Как сообщалось, Citroen C5 будет стоить больше 4 миллионов рублей. В этом случае вряд ли он сможет составить конкуренцию на рынке, например BAIC X75, стартовая цена которого менее 3 миллионов, полагает Васильев.
Конкуренция с “Москвичем”, также созданном на китайской платформе, вряд ли возможна, поскольку это машины из совершенно разных ценовых ниш. Самый простой кроссовер "Москвич 3" можно купить за 1,6 миллиона рублей.
Пессимистичный прогноз на объем продаж легковых авто в 2024 году - 1,2 миллиона штук. “Приблизительно с такой же цифрой мы имели дело и в прошлом году. И уже присутствующие на рынке китайцы с легкостью перекрывают этот объем”, - констатирует специалист.
Те бренды, которые на момент ухода не имели собственного производства в России, вряд ли будут спешить с возвращением, по крайней мере, в ближайшие два года. Дело в том, что китайский автопром практически полностью захватил рынок России и при желании может обеспечить такой уровень цен, при котором любой "возвращенец" окажется неприемлемо дорогим. Подобные способы борьбы с конкурентами Китай вполне успешно реализует в той же Европе, заключил Васильев.
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