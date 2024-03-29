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Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе
Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе - 29.03.2024, ПРАЙМ
Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе
Молодых людей, проходящих срочную службу по призыву, не планируется отправлять в зону СВО, заявил в интервью "Красной звезде" начальник главного... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T06:58+0300
2024-03-29T06:58+0300
2024-03-29T06:58+0300
спецоперация на украине
генштаб
призыв на военную службу
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Молодых людей, проходящих срочную службу по призыву, не планируется отправлять в зону СВО, заявил в интервью "Красной звезде" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.По его словам, минувшей осенью в сети распространялись многочисленные сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании и связанные с возможной отправкой призывников в зону специальной военной операции.Генерал заверил, что этого не будет — продолжительность службы сохранится, а срочников на спецоперацию не отправят."Срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — подчеркнул он.Генерал напомнил, что призыв будет осуществляться в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.
https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846817285.html
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генштаб, призыв на военную службу
Спецоперация на Украине, Генштаб, призыв на военную службу
Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе
В Генштабе пообещали не направлять призывников в зону спецоперации
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ.
Молодых людей, проходящих срочную службу по призыву, не планируется отправлять в зону СВО, заявил в интервью "Красной звезде"
начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.
По его словам, минувшей осенью в сети распространялись многочисленные сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании и связанные с возможной отправкой призывников в зону специальной военной операции.
Генерал заверил, что этого не будет — продолжительность службы сохранится, а срочников на спецоперацию не отправят.
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"Срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — подчеркнул он.
Генерал напомнил, что призыв будет осуществляться в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.