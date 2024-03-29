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Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе

Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе - 29.03.2024, ПРАЙМ

Призывников на спецоперацию отправлять не будут, заявили в Генштабе

Молодых людей, проходящих срочную службу по призыву, не планируется отправлять в зону СВО, заявил в интервью "Красной звезде" начальник главного... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T06:58+0300

2024-03-29T06:58+0300

2024-03-29T06:58+0300

спецоперация на украине

генштаб

призыв на военную службу

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Молодых людей, проходящих срочную службу по призыву, не планируется отправлять в зону СВО, заявил в интервью "Красной звезде" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.По его словам, минувшей осенью в сети распространялись многочисленные сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании и связанные с возможной отправкой призывников в зону специальной военной операции.Генерал заверил, что этого не будет — продолжительность службы сохранится, а срочников на спецоперацию не отправят."Срок службы по призыву остаётся неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут", — подчеркнул он.Генерал напомнил, что призыв будет осуществляться в установленные законодательством сроки и в плановом порядке с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля.

https://1prime.ru/20240328/spetsoperatsiya-na-ukraine-846817285.html

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генштаб, призыв на военную службу