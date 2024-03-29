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Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России - 29.03.2024, ПРАЙМ
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:48+0300
2024-03-29T15:48+0300
2024-03-29T15:54+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей газеты Times of India.Как пишет издание, Кулеба отмечал, что российско-индийские отношения строятся на советском наследии, которое понемногу испаряется.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это нам Украина говорит, которая поддерживала Пакистан оружием и боеприпасами? Они там, что, обкурились что ли? Наши связи с Россией по-прежнему сильны!", - заявил комментатор Hrisi Desai.Читатель AKP также припомнил Киеву поддержку Пакистана, отметив, что Украина не дружит с логикой."Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала. Смеялась над нашей религией. И не забывайте, как дурно они обращались с нашими студентами. Ну и память у них, однако!, - отметил Tirandaz.Он также призвал Индию помнить, как Россия оказывала помощь в развитии энергетической, технологической, космической и других областей.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ИНДИЯ
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России
Читатели Times of India о призыве Кулебы отвернуться от России: он не дружит с логикой
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей газеты Times of India
.
Как пишет издание, Кулеба отмечал, что российско-индийские отношения строятся на советском наследии, которое понемногу испаряется.
"Это нам Украина говорит, которая поддерживала Пакистан оружием и боеприпасами? Они там, что, обкурились что ли? Наши связи с Россией по-прежнему сильны!", - заявил комментатор Hrisi Desai.
Читатель AKP также припомнил Киеву поддержку Пакистана, отметив, что Украина не дружит с логикой.
"Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала. Смеялась над нашей религией. И не забывайте, как дурно они обращались с нашими студентами. Ну и память у них, однако!, - отметил Tirandaz.
Он также призвал Индию помнить, как Россия оказывала помощь в развитии энергетической, технологической, космической и других областей.
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