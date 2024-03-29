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Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240329/indiya-846860479.html
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России - 29.03.2024, ПРАЙМ
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T15:48+0300
2024-03-29T15:54+0300
спецоперация на украине
украина
россия
индия
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей газеты Times of India.Как пишет издание, Кулеба отмечал, что российско-индийские отношения строятся на советском наследии, которое понемногу испаряется.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это нам Украина говорит, которая поддерживала Пакистан оружием и боеприпасами? Они там, что, обкурились что ли? Наши связи с Россией по-прежнему сильны!", - заявил комментатор Hrisi Desai.Читатель AKP также припомнил Киеву поддержку Пакистана, отметив, что Украина не дружит с логикой."Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала. Смеялась над нашей религией. И не забывайте, как дурно они обращались с нашими студентами. Ну и память у них, однако!, - отметил Tirandaz.Он также призвал Индию помнить, как Россия оказывала помощь в развитии энергетической, технологической, космической и других областей.Полный текст читайте на ИноСМИ
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украина, россия, индия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ИНДИЯ
15:48 29.03.2024 (обновлено: 15:54 29.03.2024)
 
Не дружит с логикой: индийцы высмеяли призыв Кулебы отвернуться от России

Читатели Times of India о призыве Кулебы отвернуться от России: он не дружит с логикой

© Фото : Unsplash/Akash SinghЖелезнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия
Железнодорожная станция Варанаси-Джанкшен, Варанаси, Индия - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Unsplash/Akash Singh
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе визита в Нью-Дели призвал Индию пересмотреть отношения с Россией на фоне спецоперации, это возмутило читателей газеты Times of India.
Как пишет издание, Кулеба отмечал, что российско-индийские отношения строятся на советском наследии, которое понемногу испаряется.
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"Это нам Украина говорит, которая поддерживала Пакистан оружием и боеприпасами? Они там, что, обкурились что ли? Наши связи с Россией по-прежнему сильны!", - заявил комментатор Hrisi Desai.
Читатель AKP также припомнил Киеву поддержку Пакистана, отметив, что Украина не дружит с логикой.
"Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала. Смеялась над нашей религией. И не забывайте, как дурно они обращались с нашими студентами. Ну и память у них, однако!, - отметил Tirandaz.
Он также призвал Индию помнить, как Россия оказывала помощь в развитии энергетической, технологической, космической и других областей.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Раскрыта динамика экспорта российских алмазов в Индию
Вчера, 06:13
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯИНДИЯ
 
 
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