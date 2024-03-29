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В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя
В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя - 29.03.2024, ПРАЙМ
В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя
На фоне ужесточения боевых действий на Украине и успехов российской армии Соединенные Штаты призвали президента страны Владимира Зеленского откровеннее говорить | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:01+0300
2024-03-29T14:25+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
новости
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. На фоне ужесточения боевых действий на Украине и успехов российской армии Соединенные Штаты призвали президента страны Владимира Зеленского откровеннее говорить о ситуации на фронте, сообщает издание Politico.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Судя по всему, иногда украинское правительство отказывается от той свободы информации, которая для нас нормальна", — заявил глава Центра глобального взаимодействия госдепартамента США Джеймс Рубин.По словам Рубина, Киев ограничивает свободу информации, но в условиях демократии он должен понять, что освещение войны военными корреспондентами крайне важно.Хотя украинские и западные журналисты постоянно запрашивают более широкий доступ к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта.Рубин подчеркнул, что улучшение доступа к информации поможет Украине получить дополнительную помощь от союзников. Он также отметил, что Украина движется в правильном направлении, однако она еще не является полноценной демократией, что может оказывать негативное влияние на свободу информации.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, владимир зеленский, новости, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Новости, США
14:01 29.03.2024 (обновлено: 14:25 29.03.2024)
 
В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя

Politico: в США призвали Зеленского раскрыть правду о ситуации на фронте

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. На фоне ужесточения боевых действий на Украине и успехов российской армии Соединенные Штаты призвали президента страны Владимира Зеленского откровеннее говорить о ситуации на фронте, сообщает издание Politico.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Судя по всему, иногда украинское правительство отказывается от той свободы информации, которая для нас нормальна", — заявил глава Центра глобального взаимодействия госдепартамента США Джеймс Рубин.
По словам Рубина, Киев ограничивает свободу информации, но в условиях демократии он должен понять, что освещение войны военными корреспондентами крайне важно.
Хотя украинские и западные журналисты постоянно запрашивают более широкий доступ к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта.
Рубин подчеркнул, что улучшение доступа к информации поможет Украине получить дополнительную помощь от союзников. Он также отметил, что Украина движется в правильном направлении, однако она еще не является полноценной демократией, что может оказывать негативное влияние на свободу информации.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
СМИ: Зеленский пугает США и Европу российскими ракетами
Вчера, 22:15
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийНовостиСША
 
 
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