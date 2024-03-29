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В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя

В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя - 29.03.2024, ПРАЙМ

В США призвали Зеленского раскрыть суровую правду с поля боя

На фоне ужесточения боевых действий на Украине и успехов российской армии Соединенные Штаты призвали президента страны Владимира Зеленского откровеннее говорить | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:01+0300

2024-03-29T14:01+0300

2024-03-29T14:25+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. На фоне ужесточения боевых действий на Украине и успехов российской армии Соединенные Штаты призвали президента страны Владимира Зеленского откровеннее говорить о ситуации на фронте, сообщает издание Politico.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Судя по всему, иногда украинское правительство отказывается от той свободы информации, которая для нас нормальна", — заявил глава Центра глобального взаимодействия госдепартамента США Джеймс Рубин.По словам Рубина, Киев ограничивает свободу информации, но в условиях демократии он должен понять, что освещение войны военными корреспондентами крайне важно.Хотя украинские и западные журналисты постоянно запрашивают более широкий доступ к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта.Рубин подчеркнул, что улучшение доступа к информации поможет Украине получить дополнительную помощь от союзников. Он также отметил, что Украина движется в правильном направлении, однако она еще не является полноценной демократией, что может оказывать негативное влияние на свободу информации.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст читайте на ИноСМИ

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