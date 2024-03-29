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СМИ: в Ирландию стало приезжать вдвое меньше украинских беженцев - 29.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в Ирландию стало приезжать вдвое меньше украинских беженцев
СМИ: в Ирландию стало приезжать вдвое меньше украинских беженцев - 29.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Ирландию стало приезжать вдвое меньше украинских беженцев
Число прибывающих в Ирландию украинцев в феврале сократилось более чем вдвое из-за ограничений мер поддержки украинских беженцев ирландским правительством,... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:49+0300
2024-03-29T17:55+0300
политика
ирландия
украинские беженцы
пособия
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Число прибывающих в Ирландию украинцев в феврале сократилось более чем вдвое из-за ограничений мер поддержки украинских беженцев ирландским правительством, сообщает газета Irish Times со ссылкой на данные минюста страны. Ранее власти Ирландии сократили пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю и ограничении срока пользования государственным жильем до 90 дней. Пересмотренный пакет мер поддержки вступил в силу 14 марта, отмечает издание. "В среднем 25 украинцев, ищущих временную защиту, прибывали в Ирландию ежедневно в прошлом месяце, что почти на 65% меньше, по сравнению с 70 ежедневными прибытиями в декабре 2023 года", — говорится в материале издания. В ноябре 2023 года, по данным газеты, в страну каждый день прибывали 74 украинца, в январе, после согласования правительством планов по сокращению мер поддержки, показатель составил 47 человек в день. По данным газеты, с начала специальной военной операции в Ирландию прибыли и получили статус временной защиты более 104,4 тысячи украинцев. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. В октябре газета Irish Examiner сообщала, что причиной сокращений пособий от Ирландии украинским беженцам является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов.
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ирландия, украинские беженцы, пособия
Политика, ИРЛАНДИЯ, украинские беженцы, пособия
17:49 29.03.2024 (обновлено: 17:55 29.03.2024)
 
СМИ: в Ирландию стало приезжать вдвое меньше украинских беженцев

Irish Times: число украинских беженцев, прибывающих в Ирландию, упало на 65%

© fotolia.com / Martin MullenФлаг Ирландии
Флаг Ирландии - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© fotolia.com / Martin Mullen
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Число прибывающих в Ирландию украинцев в феврале сократилось более чем вдвое из-за ограничений мер поддержки украинских беженцев ирландским правительством, сообщает газета Irish Times со ссылкой на данные минюста страны.
Ранее власти Ирландии сократили пособия для украинских беженцев с 220 до 38,8 евро в неделю и ограничении срока пользования государственным жильем до 90 дней. Пересмотренный пакет мер поддержки вступил в силу 14 марта, отмечает издание.
"В среднем 25 украинцев, ищущих временную защиту, прибывали в Ирландию ежедневно в прошлом месяце, что почти на 65% меньше, по сравнению с 70 ежедневными прибытиями в декабре 2023 года", — говорится в материале издания.
В ноябре 2023 года, по данным газеты, в страну каждый день прибывали 74 украинца, в январе, после согласования правительством планов по сокращению мер поддержки, показатель составил 47 человек в день.
По данным газеты, с начала специальной военной операции в Ирландию прибыли и получили статус временной защиты более 104,4 тысячи украинцев.
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Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
В октябре газета Irish Examiner сообщала, что причиной сокращений пособий от Ирландии украинским беженцам является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов.
 
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