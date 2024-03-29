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Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль, заявил Байден

Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль, заявил Байден - 29.03.2024, ПРАЙМ

Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль, заявил Байден

Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в ходе будущей сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:33+0300

2024-03-29T10:33+0300

2024-03-29T11:05+0300

политика

джо байден

израиль

палестино-израильский конфликт

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в ходе будущей сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии Демократической партии по сбору средств на президентскую кампанию. Об этом сообщает Bloomberg."Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлава Белого дома уточнил, что это может произойти не в ближайшее время, но прогресс заметен. Он выразил уверенность, что можно обеспечить целостность и безопасность Израиля, и данное государство должно сохраниться.Байден отметил, что следует выработать план действий после завершения палестино-израильского конфликта, который предполагает учет интересов обеих сторон конфликта.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

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джо байден, израиль, палестино-израильский конфликт