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Кредиторы реструктурировали почти 870 тысяч кредитов граждан

Кредиторы реструктурировали почти 870 тысяч кредитов граждан - 29.03.2024, ПРАЙМ

Кредиторы реструктурировали почти 870 тысяч кредитов граждан

Кредиторы в РФ в 2023 году реструктурировали почти 870 тысяч кредитов и займов граждан на общую сумму 454 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:21+0300

2024-03-29T17:21+0300

2024-03-29T17:21+0300

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реструктуризация долга

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Кредиторы в РФ в 2023 году реструктурировали почти 870 тысяч кредитов и займов граждан на общую сумму 454 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России за 2023 год. "Кредиторы продолжали реструктурировать задолженность и по своим собственным программам. Всего в 2023 году было реструктурировано почти 870 тысяч кредитов и займов граждан на общую сумму 454 миллиарда рублей, а также 17,4 тысячи кредитов субъектов МСП на общую сумму более 509 миллиардов рублей", — говорится в отчете. Банк России напомнил, что в 2023 году разработанный при его участии закон №132-ФЗ продлил предоставление кредитных каникул гражданам с сократившимися доходами и предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей. Также, в частности, ЦБ указал, что были приняты также разработанные при его участии федеральные законы по дополнительным мерам поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей, предусматривающие в том числе приостановление или прекращение обязательств по кредитам в отдельных случаях, продление до 31 декабря 2024 года механизма кредитных каникул. "За 2023 год кредитов военнослужащих и членов их семей было реструктурировано 110,4 тысячи на 45 миллиардов рублей", — говорится в документе. Банк России также отметил, что предоставил возможность кредитным организациям не ухудшать оценку по ссудам, прочим активам, условным обязательствам кредитного характера, возникшим из кредитных договоров с военнослужащими и членами их семей, осуществленную по состоянию на последнюю отчетную дату до призыва на военную службу по мобилизации/начала участия в СВО. Мера продлена до 31 января 2025 года. В течение 2023 года Банк России, как указано в отчете, контролировал предоставление кредитных каникул военнослужащим и членам их семей. "При взаимодействии с 21 крупнейшим банком обеспечена возможность оформления каникул прошедшим числом, а также возврат денежных средств, поступивших в счет погашения долга после гибели военнослужащего или наступления инвалидности", — указал ЦБ. Отмечается, что в 18 банков были направлены надзорные указания об устранении неприемлемых практик, с некоторыми кредитными организациями проводилась адресная работа по изменению бизнес-процессов.

https://1prime.ru/20240316/refinansirovanie-846354069.html

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россия, кредит, реструктуризация долга