https://1prime.ru/20240329/krokus-846851937.html

Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко

Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко - 29.03.2024, ПРАЙМ

Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко

Еще один человек, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокус сити холле", скончался. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T14:05+0300

2024-03-29T14:05+0300

2024-03-29T14:20+0300

происшествия

крокус сити холл

михаил мурашко

пострадавшие

погибшие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628607_0:279:2349:1600_1920x0_80_0_0_c74fb0d35bd4b01d3f15286cc0e3ceb5.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Еще один человек, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокус сити холле", скончался. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. МЧС России ранее со ссылкой на данные Минздрава сообщало, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", — он. Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что после теракта в "Крокуме" скончался получивший пулевые ранения гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров.В пресс-службе Минздрава подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке. По словам Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый."98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", — сказал он и уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.Мурашко добавил, что состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, подчеркнул министр.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.

https://1prime.ru/20240329/krokus-846849045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, михаил мурашко, пострадавшие, погибшие