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Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко
Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко - 29.03.2024, ПРАЙМ
Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко
Еще один человек, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокус сити холле", скончался. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T14:05+0300
2024-03-29T14:20+0300
происшествия
крокус сити холл
михаил мурашко
пострадавшие
погибшие
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Еще один человек, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокус сити холле", скончался. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. МЧС России ранее со ссылкой на данные Минздрава сообщало, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", — он. Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что после теракта в "Крокуме" скончался получивший пулевые ранения гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров.В пресс-службе Минздрава подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке. По словам Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый."98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", — сказал он и уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.Мурашко добавил, что состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, подчеркнул министр.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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крокус сити холл, михаил мурашко, пострадавшие, погибшие
Происшествия, Крокус сити холл, Михаил Мурашко, пострадавшие, погибшие
14:05 29.03.2024 (обновлено: 14:20 29.03.2024)
 
Скончался еще один пострадавший в "Крокусе", сообщил Мурашко

Мурашко: скончался еще один пациент, получивший огнестрельные ранения в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Еще один человек, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокус сити холле", скончался. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
МЧС России ранее со ссылкой на данные Минздрава сообщало, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
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"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", — он.
Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что после теракта в "Крокуме" скончался получивший пулевые ранения гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров.
В пресс-службе Минздрава подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Источник сообщил о задержании в Таджикистане 9 человек по делу "Крокуса"
13:10
По словам Мурашко, 98 пострадавших в "Крокусе" выписаны из больниц, 69 остаются в стационарах, один из них крайне тяжелый.
"98 пострадавших в "Крокус сити холле" выписаны из больниц. 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы", — сказал он и уточнил, что один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии.
Мурашко добавил, что состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым, 33 - средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке, подчеркнул министр.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
 
ПроисшествияКрокус сити холлМихаил Мурашкопострадавшиепогибшие
 
 
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